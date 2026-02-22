 Sheffield Wednesday desciende a tercera división inglesa
Deportes

Se confirma el primer club descendido en Europa

Sheffield Wednesday, histórico club inglés, descendió a la tercera división luego de empezar la temporada con -12 puntos por problemas financieros, situación que no lograron revertir.

Sheffield Wednesday desciende a tercera división inglesa / FOTO: Sheffield Wednesday

El fútbol inglés vivió una jornada cargada de tensión y simbolismo en el Championship, la Segunda División de Inglaterra, donde el clásico de la ciudad de Sheffield terminó marcando el primer descenso confirmado en el panorama europeo. El duelo entre el Sheffield United y el Sheffield Wednesday no solo paralizó a la ciudad, sino que tuvo consecuencias definitivas: los "Blades" certificaron matemáticamente la caída de su eterno rival a la League One, la tercera categoría del balompié inglés.

El partido comenzó con un ambiente enrarecido por incidentes registrados en las inmediaciones del estadio, donde se produjeron enfrentamientos aislados entre aficionados y fuerzas de seguridad. Con el paso de las horas, la situación se estabilizó y el foco se trasladó al terreno de juego. Allí, el Sheffield United impuso condiciones y se quedó con una victoria por 2-1 que selló el destino de un histórico del fútbol británico. Más allá del resultado puntual, el contexto deportivo hacía presagiar un desenlace inevitable.

Sheffield Wednesday desciende a tercera división inglesa

El Sheffield Wednesday arrastraba una pesada losa desde el inicio de la temporada. La sanción de doce puntos impuesta por irregularidades financieras condicionó seriamente su campaña y lo dejó contra las cuerdas desde el amanecer del torneo.

El equipo nunca logró sobreponerse al golpe institucional y los números fueron lapidarios: en 33 partidos disputados apenas consiguió una victoria, sumó un puñado de empates y acumuló 24 derrotas, una estadística imposible de revertir en una liga tan competitiva.

Así, el derbi de Sheffield terminó adquiriendo un valor histórico y doloroso. Para el Sheffield United fue la satisfacción deportiva de imponerse en el clásico y, además, de decretar el descenso de su máximo rival. Para el Sheffield Wednesday, en cambio, significó la confirmación de una temporada marcada por la crisis administrativa, la fragilidad futbolística y la amarga certeza de iniciar un nuevo capítulo en la tercera división del fútbol inglés.

