Xelajú vence a Mixco en su partido del 84 aniversario

Los "Superchivos" alcanzaron el cuarto lugar de la tabla de posiciones, en tanto, los mixqueños no están dentro del top 8 de la clasificación.

Xelajú ganó y asciende al cuarto lugar del Clausura 2026
Xelajú ganó y asciende al cuarto lugar del Clausura 2026 / FOTO: @LigaBantrab

En una noche especial, Xelajú M. C. derrotó al Deportivo Mixco en el cierre de la octava fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional para mantenerse dentro del top 8 de la tabla de posiciones de esta fase regular, zona que dará boleto a fase final.

El próximo martes 24 de febrero, el Xelajú M. C. cumplirá 84 años de fundación, por lo que el duelo ante Mixco fue llamado: El partido del aniversario, donde además de conmemorar con futbol sus 84 años, también se celebró los 25 años de fundación de una de las porras más históricas de la institución, "La Curva". Para esta celebración fue desplegado un enorme mosaico en el sector de la curva del estadio quetzalteco.

Victoria en aniversario

Antes del inicio del partido, Mixco tuvo un inconveniente con su jugador Jorge Sotomayor, quien ya se había anunciado como titular, pero una lesión lo dejó fuera del duelo. Su lugar lo ocupó Diego Méndez.

El partido comenzó, y al minuto de juego, un penalti (falta de Méndez) le abrió las puertas al equipo de Roberto Hernández para ponerse adelante en el marcador. Jesús López, hoy capitán de Xelajú, no desaprovechó y anotó el 1-0 cuando apenas se iba del minuto 2 para el 3.

Al 10, un golazo de larga distancia del jugador Derrikson Quirós prácticamente sentenciaba el marcador ya era el 2-0 y con un cuadro quetzalteco mejor aplicado técnica y tácticamente dentro del terreno de juego.

Al anotar, el jugador costarricense se fundió en un abrazo con su técnico, el mexicano Roberto Hernández. Es de recordar que, a inicios de esta semana, Derrikson confirmó el fin de su relación con su pareja, quien tres días antes le había propuesto matrimonio en el estadio Mario Camposeco.    

Xelajú tuvo el chance de hacer el tercer tanto, pero el palo le dijo que no a Raúl Calderón al minuto 19.

La situación era alarmante para el equipo de Fabricio Benítez, quien accionó e hizo dos variantes al minuto 26: Aldo Luna y Diego Méndez salieron para dar opción a Kener Lemus y Jeshua Urizar, respectivamente. 

La última jugada de gran emoción en el primer tiempo fue una doble intervención de Nery Lobos para evitar el gol del descuento de Mixco.

Kener Lemus, lesionado 

Para el inicio de la segunda parte, Fabricio Benítez realizó su segunda ventana de cambios para darles ingreso a Esteban García y Fernando Arce en lugar de Eliser Quiñones y Esnaydi Zúñiga. Para el restante de partido solo tendría una pieza más para variante.

Xelajú no hizo variante, pero sufrió un cambio en su forma de juego y dio ventaja al visitante, que empezó a dominar el partido.

Los mixqueños, al 57 estrellaron un balón al travesaño y seguían buscando el gol del descuento. Además, Nery Lobos hacía atajadas puntuales y mantenía en cero su portería.

Al 68, hubo una situación de emergencia en el partido. Elmer Cardoza, con posesión del esférico, giró y chocó su cabeza con el rostro de Kener Lemus, quien se llevó la peor parte y debió abandonar el partido. Preliminarmente se habla de algún tipo de fractura a la altura del pómulo, de acuerdo a lo que fue mostrado por la televisión.

En la recta final del partido, cuando se jugaba el 78, Mixco cobró un tiro de esquina que terminó con un golazo de chilena de Esteban García. Fue simplemente maravilloso la elevación y la técnica utilizada por García para definir una pelota que no daba para mucho, y él lo convirtió en lo más precioso del partido que se jugó en Quetzaltenango. 

Cuando se jugaba el minuto 84, hubo quema de pirotecnia en las afueras del estadio para conmemorar los 84 años de fundación del Xelajú, que los cumplirá el martes 25 de febrero. 

Ganó Xelajú y es cuarto lugar del Clausura 2026, Mixco sigue fuera de los primeros ocho lugares de la competencia, pero en el acumulado, es sublíder el conjunto "Chicharronero". 

