Sheinbaum garantiza seguridad para el Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que no existe "ningún riesgo" para la seguridad de los visitantes que acudirán a Guadalajara durante el Mundial de Fútbol 2026. En su conferencia matutina, la mandataria afirmó que están garantizadas todas las condiciones necesarias para proteger a turistas y aficionados, pese a los recientes episodios de violencia registrados en el estado de Jalisco tras la muerte del líder criminal conocido como "El Mencho". "Todas las garantías, ningún riesgo", subrayó con firmeza.
Los hechos de violencia se desataron luego de que Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", muriera en un operativo del Ejército mexicano realizado en la sierra de Jalisco. El capo, de 59 años, era el fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas del país desde su expansión a partir de 2010. Tras confirmarse su muerte, se registraron bloqueos carreteros y ataques armados en distintos puntos de Jalisco y otros estados, lo que dejó un saldo de al menos 25 elementos de la Guardia Nacional fallecidos, así como 30 presuntos delincuentes abatidos.
El Mundial 2026 debería desarrollarse con normalidad, según Sheinbaum
Durante años, Oseguera Cervantes logró evadir a las autoridades gracias a una amplia red de protección en zonas rurales y urbanas de Jalisco. En Estados Unidos se ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, mientras que en México también figuraba entre los objetivos prioritarios con una de las recompensas más altas del país. De hecho, el CJNG fue catalogado recientemente por el gobierno estadounidense como organización terrorista, señalándolo como responsable del tráfico de fentanilo, metanfetaminas y otras drogas hacia territorio norteamericano.
Frente a este panorama, Sheinbaum reiteró que el gobierno federal trabaja en coordinación con autoridades estatales y en colaboración con Estados Unidos para mantener el orden y reforzar la seguridad. La presidenta enfatizó que Guadalajara, una de las sedes del Mundial 2026, contará con un dispositivo especial que garantice la tranquilidad de los asistentes. Con estas declaraciones, el gobierno busca enviar un mensaje de confianza tanto a la ciudadanía como a la comunidad internacional en un momento de alta sensibilidad para el país.