Alineaciones del Comunicaciones vs. Municipal

Cremas y rojos se enfrentan este miércoles en la edición 336 del Clásico Nacional

Imagen de archivo del Clásico 335 disputado en octubre del 2025 - Alex Meoño
Imagen de archivo del Clásico 335 disputado en octubre del 2025 / FOTO: Alex Meoño

Este miércoles a partir de las 19:00 horas, Comunicaciones y Municipal se enfrentarán en una nueva edición del Clásico Nacional, esta será su edición 336, la última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en octubre del 2025 y fue un empate 0-0 en el Estadio Cementos Progreso.

Walter López será el encargado de impartir justicia en una nueva edición del Clásico Nacional entre cremas y rojos, correspondiente a la novena jornada del Torneo Clausura 2026, ambos clubes llegan en la lucha por la parte de la tabla, pero los cremas están urgidos de tres puntos en busca de olvidarse del tema del descenso.

Foto embed
Comunicaciones y Municipal disputaron el clásico 335 del futbol guatemalteco - Alex Meoño

Alineaciones del Comunicaciones vs. Municipal

Estos son los onces que presentarán los técnicos Marco Antonio Figueroa y Mario Acevedo para la edición 336 del Clásico Nacional en el Estadio Cementos Progreso:

COMUNICACIONES MUNICIPAL
1. Fredy Pérez 13. Kenderson Navarro
2. Walter García 52. Aubrey David
4. Karel Espino 14. Darwin Torres
6. José Pinto 43. Yunior Pérez
12. Erik González 23. Carlos Aguilar
13. Stheven Robles 16. José Morales
20. Dairon Reyes 19. Cristian Hernández
24. Ernesto Monreal 18. Jonathan Franco
27. Omar Duarte 7. Rudy Muñoz
32. Wilson Pineda 32. Erick López
82. Janpol Morales 9. José Martínez
DT: MARCO ANTONIO FIGUEROA DT: MARIO ACEVEDO

