Este miércoles a partir de las 19:00 horas, Comunicaciones y Municipal se enfrentarán en una nueva edición del Clásico Nacional, esta será su edición 336, la última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en octubre del 2025 y fue un empate 0-0 en el Estadio Cementos Progreso.
Walter López será el encargado de impartir justicia en una nueva edición del Clásico Nacional entre cremas y rojos, correspondiente a la novena jornada del Torneo Clausura 2026, ambos clubes llegan en la lucha por la parte de la tabla, pero los cremas están urgidos de tres puntos en busca de olvidarse del tema del descenso.
Alineaciones del Comunicaciones vs. Municipal
Estos son los onces que presentarán los técnicos Marco Antonio Figueroa y Mario Acevedo para la edición 336 del Clásico Nacional en el Estadio Cementos Progreso:
|COMUNICACIONES
|MUNICIPAL
|1. Fredy Pérez
|13. Kenderson Navarro
|2. Walter García
|52. Aubrey David
|4. Karel Espino
|14. Darwin Torres
|6. José Pinto
|43. Yunior Pérez
|12. Erik González
|23. Carlos Aguilar
|13. Stheven Robles
|16. José Morales
|20. Dairon Reyes
|19. Cristian Hernández
|24. Ernesto Monreal
|18. Jonathan Franco
|27. Omar Duarte
|7. Rudy Muñoz
|32. Wilson Pineda
|32. Erick López
|82. Janpol Morales
|9. José Martínez
|DT: MARCO ANTONIO FIGUEROA
|DT: MARIO ACEVEDO