 Detalles del sorteo de octavos de final de Champions League
Deportes

Conoce los detalles del sorteo de octavos de final de Champions League

Este viernes, se definen las series donde 16 equipos busquen el acceso a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Compartir:
Este viernes se sortean los octavos de final de la UEFA Champions League
Este viernes se sortean los octavos de final de la UEFA Champions League / FOTO: UEFA

Este día se solventaron las últimas cuatro eliminatorias de los play-offs de la UEFA Champions League, la que da acceso a los octavos de final, fase en la cual ya estaban precalificados ocho clubes.

Atalanta-Dortmund, Juventus-Galatasaray, PSG-Mónaco y Real Madrid-Benfica fueron los últimos partidos de esta fase de la Liga de Campeones de la UEFA, la cual dejó clasificaciones de Real Madrid, PSG, Juventus y Atalanta.

Ya con los ochos equipos clasificados desde los play-offs y los ochos clasificados con anticipación a los octavos de final, la UEFA se prepara para celebrar este viernes 27 de febrero el sorteo de los octavos de final.

El sorteo de los octavos de final de la Champions League se celebrará el viernes 27 de febrero a las 05:00 horas de Guatemala en la Casa del Futbol Europeo en Nyon (Suiza).

En el acto se decidirán los cruces de octavos y las dos vías del cuadro para conocer las eliminatorias de cuartos y semifinales, por lo que quedará establecido el cuadro definitivo hasta la final.

Real Madrid elimina al Benfica y jugará octavos de final

El cuadro madridista venció este miércoles al representativo portugués.

Clasificados a octavos de final de Champions League:

  • Arsenal, Bayer Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa, Manchester City, Atlético Madrid, Newcastle, Leverkusen, Bodo/Glimt, Atalanta, PSG, Real Madrid y Galatasaray. 

Cabezas de serie para el sorteo de octavos de final:

  • Arsenal
  • Bayer Múnich
  • Liverpool
  • Tottenham
  • Barcelona
  • Chelsea
  • Sporting Lisboa
  • Manchester City
¡Batacazo! El Bodø/Glimt elimina al Inter de la Champions League

Sorpresa mayúscula en Europa: el Inter se despide de la Champions luego de caer ante el Bodø/Glimt, que lo superó con autoridad 2-5 en el marcador global.

Detalles del sorteo de octavos de Champions League 

Los clubes se emparejan según sus posiciones al final de la fase liga para formar cuatro parejas cabezas de serie (clubes en las posiciones 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8).

Los clubes de cada pareja de cabezas de serie se sortean en una de dos posiciones en los octavos de final contra los ganadores correspondientes de los play-offs eliminatorios, cuya posición se determinó mediante el sorteo de los play-offs eliminatorios.

Se preparan cuatro recipientes para el sorteo, y las bolas que contienen los nombres de cada par de equipos clasificados se colocan en los recipientes correspondientes según la clasificación en la fase liga.

El sorteo asignará el lado del cuadro para todos los equipos clasificados, comenzando con los equipos clasificados 7/8 y terminando con los equipos clasificados 1/2.

Se extrae una bola del recipiente que contiene los dos equipos clasificados correspondientes (es decir, los equipos 7 y 8) y se abre para mostrar el equipo. El primer equipo extraído de este recipiente se coloca en su lugar reservado en el lado plateado del cuadro. A continuación, se extrae y se muestra el otro equipo clasificado del emparejamiento, que se asigna al lugar reservado correspondiente en el lado azul del cuadro. El mismo procedimiento se realiza con los demás equipos clasificados.

Inglaterra aspira a cinco plazas en Champions League 2026-2027

Los seis equipos ingleses siguen en competencia en Champions League.

Posibles series de octavos de final

  • Arsenal/Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen/Atalanta
  • Liverpool/Tottenham vs Galatasaray/Atlético de Madrid
  • Barcelona/Chelsea vs. PSG/Newcastle
  • Sporting Lisboa/Manchester City vs. Real Madrid/Bodo-Glimt

El sorteo se transmitirá en directo en UEFA.com, UEFA.tv y la aplicación oficial de la UEFA Champions League.

Adidas presenta el balón oficial para la fase final de la Champions League

El nuevo balón de la Champions toma como referencia a Budapest, ciudad que será sede de la final del torneo, programada para el próximo 30 de mayo.

En Portada

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialSuper BowlEE.UU.Liga NacionalSeguridadElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos