Detalles del sorteo de octavos de final de Champions League

Este día se solventaron las últimas cuatro eliminatorias de los play-offs de la UEFA Champions League, la que da acceso a los octavos de final, fase en la cual ya estaban precalificados ocho clubes.
Atalanta-Dortmund, Juventus-Galatasaray, PSG-Mónaco y Real Madrid-Benfica fueron los últimos partidos de esta fase de la Liga de Campeones de la UEFA, la cual dejó clasificaciones de Real Madrid, PSG, Juventus y Atalanta.
Ya con los ochos equipos clasificados desde los play-offs y los ochos clasificados con anticipación a los octavos de final, la UEFA se prepara para celebrar este viernes 27 de febrero el sorteo de los octavos de final.
El sorteo de los octavos de final de la Champions League se celebrará el viernes 27 de febrero a las 05:00 horas de Guatemala en la Casa del Futbol Europeo en Nyon (Suiza).
En el acto se decidirán los cruces de octavos y las dos vías del cuadro para conocer las eliminatorias de cuartos y semifinales, por lo que quedará establecido el cuadro definitivo hasta la final.
Clasificados a octavos de final de Champions League:
- Arsenal, Bayer Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa, Manchester City, Atlético Madrid, Newcastle, Leverkusen, Bodo/Glimt, Atalanta, PSG, Real Madrid y Galatasaray.
Cabezas de serie para el sorteo de octavos de final:
- Arsenal
- Bayer Múnich
- Liverpool
- Tottenham
- Barcelona
- Chelsea
- Sporting Lisboa
- Manchester City
Detalles del sorteo de octavos de Champions League
Los clubes se emparejan según sus posiciones al final de la fase liga para formar cuatro parejas cabezas de serie (clubes en las posiciones 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8).
Los clubes de cada pareja de cabezas de serie se sortean en una de dos posiciones en los octavos de final contra los ganadores correspondientes de los play-offs eliminatorios, cuya posición se determinó mediante el sorteo de los play-offs eliminatorios.
Se preparan cuatro recipientes para el sorteo, y las bolas que contienen los nombres de cada par de equipos clasificados se colocan en los recipientes correspondientes según la clasificación en la fase liga.
El sorteo asignará el lado del cuadro para todos los equipos clasificados, comenzando con los equipos clasificados 7/8 y terminando con los equipos clasificados 1/2.
Se extrae una bola del recipiente que contiene los dos equipos clasificados correspondientes (es decir, los equipos 7 y 8) y se abre para mostrar el equipo. El primer equipo extraído de este recipiente se coloca en su lugar reservado en el lado plateado del cuadro. A continuación, se extrae y se muestra el otro equipo clasificado del emparejamiento, que se asigna al lugar reservado correspondiente en el lado azul del cuadro. El mismo procedimiento se realiza con los demás equipos clasificados.
Posibles series de octavos de final
- Arsenal/Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen/Atalanta
- Liverpool/Tottenham vs Galatasaray/Atlético de Madrid
- Barcelona/Chelsea vs. PSG/Newcastle
- Sporting Lisboa/Manchester City vs. Real Madrid/Bodo-Glimt
El sorteo se transmitirá en directo en UEFA.com, UEFA.tv y la aplicación oficial de la UEFA Champions League.