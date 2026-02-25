Raúl Asencio trasladado al hospital tras un duro golpe

Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, fue trasladado al hospital tras abandonar en camilla el terreno de juego del partido de vuelta de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Benfica en el minuto 77 tras no poder recuperarse de un fuerte golpe contra el suelo tras una acción con su compañero el francés Eduardo Camavinga.
Asencio fue atendido por los servicios médicos durante más de cinco minutos y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla después de un choque aéreo, fortuito, tras el que no pudo recobrar la compostura.
Asencio y Camavinga chocaron en el aire, con el primero cayendo desequilibrado contra el césped. El lugar de Asencio en el terreno de juego lo ocupó el austriaco David Alaba.
Tras esto, el central fue trasladado al hospital para someterse a más pruebas: "Algo del cuello, no parece grave", explicó Arbeloa tras el partido.
Victoria del Real Madrid
El Real Madrid logró la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones tras eliminar al Benfica, al que se impuso 0-1 en la ida y 1-2 en la vuelta disputada este miércoles en el Bernabéu, con goles del francés Aurelien Tchouaméni en el minuto 16 y del brasileño Vinícius Junior en el 79.
El Benfica se puso por delante en el partido, con el tanto del portugués Rafa Silva en el minuto 13, pero acabó siendo eliminado.
La eliminatoria no la podía resolver otro jugador. Vinícius Junior se tomó su particular revancha con el Benfica tras el capítulo de Lisboa y volvió a bailar. Sacó al Real Madrid de la duda en un frío Santiago Bernabéu, con un tanto que dio el pase a octavos de final, reafirmando su liderazgo sin Kylian Mbappé.
La madurez de Vinícius llega desde su reacción al conflicto. Hubo un tiempo que estar en el foco de la polémica rebajaba su nivel en el terreno de juego. No ocurrió en Da Luz tras los presuntos insultos racistas ni tras los gestos de la grada. Una herida que cicatrizó en el Bernabéu derrumbando las esperanzas del Benfica cuando veía opciones de llevar el duelo a la prórroga.
