Thibaut Courtois: "Me alegro de que Vinícius siga bailando"

El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, se mostró contento de que su compañero, el brasileño Vinícius Junior, "siga bailando", en referencia a su celebración tras marcar este miércoles el tanto que sentenció la eliminatoria de la fase previa a los octavos de final de Liga de Campeones contra el Benfica.
"Me alegro de que Vini siga bailando porque significa que mete goles", señaló en Movistar+ al término del partido que el Real Madrid ganó por 2-1 y en el que, no obstante, reconoció, sufrió.
"Ellos, como no jugaba (Gianluca) Prestianni, no jugaron con un extremo derecho. Richard Ríos jugó por medio y nos generó problemas sobre a quién seguir; y de ahí vino el primer gol. Ajustamos en el descanso, pero en la primera parte sufrimos", señaló.
"Creo que sí somos fiables. En ‘Champions’ es normal que te creen ocasiones, pero lo corregimos con el míster. En el juego nos falta algo de fluidez y rapidez con el balón, tenemos que mover más de lado a lado con bloques bajos. No creo que estemos jugando genial, pero ganar es lo que importa ahora", analizó.
Además, explicó su parada al colombiano Richard Ríos, en un disparo raso, recordando su pasado, y el de sus padres, jugando al voleibol.
"Vi una foto y la paré bien (ríe). Estoy listo para parar abajo, son los genes de mis padres, que jugaban al voleibol; y yo jugué también. Quité rápido la pierna para llegar abajo, es una técnica que aprendí en el Chelsea", explicó.
#UCL | Así marcó Vinícius el gol del triunfo parcial, y sentencia de la eliminatoria.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) February 25, 2026
⚪️Real Madrid 2-1 (3-1) Benfica?pic.twitter.com/zaDwRDEmLb
Arbeloa: "Vinícius se lo merece"
Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, celebró que el gol del triunfo del Real Madrid ante el Benfica, que sentenció el pase a octavos de final de la Liga de Campeones, lo marcara el brasileño Vinícius Junior, afirmó que "se lo merece" y resaltó su papel "más importante" sin Kylian Mbappé.
"Alegría por el gran gol que ha hecho, se lo merece por el estado de forma en el que está y lo bien que está jugando. Sin Mbappé es todavía más importante y estoy muy feliz por él. Se lo merece", dijo en rueda de prensa.
Arbeloa puso en valor la clasificación y un nuevo triunfo ante el Benfica, el segundo en la eliminatoria, con las bajas que sufría. "Sin Mbappé, Bellingham, Militao y Rodrygo, con estas bajas de jugadores importantísimos, es importante ganar el partido de hoy y pasar la eliminatoria venciendo los dos encuentros. Refuerza mucho al grupo", destacó.
*Información EFE.