Fredy Pérez se niega a agradecer a afición de Comunicaciones

El portero guatemalteco de Comunicaciones, Fredy Pérez, fue la noche del miércoles una de las grandes figuras de su club durante la edición 336 del clásico nacional, el cual terminó con triunfo del "Albo" por 1-0 ante Municipal con gol de Wilson Pineda.
Los ojos de la afición estaban enclavados en la figura de Fredy Pérez, quien el pasado domingo fue amenazado de muerte por un aficionado en Amatitlán tras el partido que perdieron ante el Aurora F. C.
No solo fue la amenaza de muerte sobre Pérez, sino fue una serie de insultos que el portero nacional debió afrontar tanto durante el partido como en el momento que la delegación abordaba el autobús que los traería de nuevo a la capital.
Ese momento de tensión del pasado domingo había llevado al límite al portero de Comunicaciones, que afrontó a sus detractores.
Pero el miércoles, se esperaba que Fredy Pérez consolidara una noche perfecta y se reencontrara con su afición, a la cual ya en varias oportunidades ha tenido capítulos con ciertos desaires, algo que ha complicado su paz dentro de la institución.
Fredy Pérez y el desaire a la afición de Comunicaciones
Pese a ser la figura del partido, a tener atajadas formidables para evitar el empate y guiar a Comunicaciones a ser sublíder de la Liga Nacional, el final del partido sorprendió a propios y extraños tras la actitud tomada por Fredy Pérez.
Cuando el árbitro Walter López finalizó el partido, los jugadores locales empezaron a fundirse en abrazos y saludos tras el importante triunfo ante su máximo rival, instantes en los cuales Fredy Pérez participó.
Pero cuando la plantilla se disponía ir a agradecer a su afición a la general, que había apoyado al 100 % a su club y que incluyó un show de luces pirotécnicas, Fredy Pérez se negó a ese momento.
Mediante un video que publicó el periodista Herberth de la Rosa se ve claramente cuando se le invita a Fredy Pérez a unirse al agradecimiento a la afición, pero la decisión del portero era claro, no quería ser parte de ese momento, incluso fue muy efusivo en su expresión al momento en que sus compañeros le insistieron que fuese a realizar dicha acción.
Lo hecho por Fredy Pérez deja claro el rompimiento entre el jugador y su afición en momentos en los cuales Comunicaciones necesita estar más unido que nunca ya que actualmente lucha por alejarse de la zona del descenso, en la cual estuvo durante las primeras cinco fechas del Clausura 2026.
El siguiente partido de Comunicaciones será este sábado en Guastatoya a las 16:00 horas cuando visite al "Pecho Amarillo".