Mixco y Mictlán empatan en la novena fecha del Clausura 2026

Este jueves 26 de marzo se cerró la novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional en el estadio Santo Domingo de Guzmán con el duelo entre los "Chicharroneros" del Deportivo Mixco del nacional Fabricio Benítez y los "Conejos" del Atlético Mictlán del argentino Gabriel Álvarez.
La jornada 9 había dejado triunfos de 2-0 de Cobán Imperial sobre Malacateco y Antigua sobre Guastatoya, 1-0 de Comunicaciones ante Municipal, y 0-0 de Cobán Imperial vs. Xelajú y Marquense vs. Aurora.
El duelo en el estadio mixqueño era importante para los "Conejos" que buscaban una mejor posición en la lucha por la permanencia en la liga guatemalteca de futbol, pero la situación no fue la planeada para la visita ya que a los 4 minutos estaban por debajo del marcador ante el golazo del argentino Nicolás Martínez, quien puso el 1-0 a favor de Mixco.
Nicolás Martínez llegó con ese gol a su número cuatro del Clausura 2026 e igualó a Jomal William del Deportivo Achuapa, Dairon Reyes de Comunicaciones y Víctor Ávalos de Guastatoya.
Cuando se jugaba el 40, Fernando Arce recibió un centro y remató solo a puerta, pero su tiro fue directo a las manos del portero John Faust y con ello se perdió el segundo gol para su equipo.
?Mixco 1-0 Mictlán?: Nicolás Martínez (4). El cuadro de casa gana el partido y tuvo en Fernando Arce la posibilidad de sentenciar el duelo, pero falló increíblemente.
Mixco evita la derrota
Para el segundo tiempo, el partido fue para Mictlán y específicamente para José Colón, el jugador que hace poco se incorporó con el cuadro "Conejo". El delantero colombiano anotó un doblete al 55 y 61 para darle vuelta a un resultado que parecía imposible, pero con su buena aplicación dentro del terreno de juego, lo logró.
El pasado viernes 20 de febrero, Colón fue anunciado como nuevo refuerzo para el conjunto jutiapaneco. Su debut en Liga Nacional se dio dos días después, donde anotó su primer gol ante Marquense. Y este jueves, se acredita doblete para sumar tres goles.
Todo estaba pintado para un triunfo resonante de los mitecos, pero en el minuto 88 apareció Kennedy Rocha para anotar el 2-2 de forma dramática y así salvar un punto en su escenario deportivo.
Pese al empate, Mixco ya encadena cuatro partidos sin conocer la victoria. Tras su gran triunfo de visita ante el bicampeón Antigua G. F. C. por la fecha 5, Mixco empató en casa ante Comunicaciones 2-2, perdió ante Marquense (2-1) y Xelajú (2-1) y este jueves igualó 2-2 ante Mictlán en casa.
Respecto al Clausura 2026, Mixco y Mictlán siguen si ser parte del top 8. En el acumulado, los "Conejos" quedan a un punto de alcanzar a Marquense y salir de la zona del descenso.
Resultados de la fecha 9
- Cobán Imperial 2-0 Malacateco: Yonathan Morán y Uri Amaral
- Antigua 2-0 Guastatoya: Óscar Santis y Kevin Macareño
- Achuapa 0-0 Xelajú
- Comunicaciones 1-0 Municipal: Wilson Pineda
- Marquense 0-0 Aurora
- Mixco 2-2 Mictlán: Nicolás Martínez y Kennedy Rocha / José Colón (doblete)
Partidos de la fecha 10
Sábado 28 de febrero: Guastatoya-Comunicaciones a las 16:00 horas, Municipal-Marquense a las 18:00 horas y Malacateco-Antigua a las 20:00 horas
Domingo 1 de marzo: Aurora-Mixco a las 11:00 horas, Achuapa-Cobán Imperial a las 15:00 horas y Xelajú-Mictlán a las 18:00 horas.