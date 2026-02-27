Ligan a proceso a hombre que agredió a árbitra en Quiché

Este día se conoció que el hombre que agredió a una mujer árbitro en Quiché quedó ligado a proceso por el delito de violencia contra la mujer en manifestación física.
De acuerdo a la información, el Juzgado de Quiché ligó a proceso a Bernabé Cruz, el jugador de futbol amateur que agredió el pasado 31 de enero a Jakeline Marroquín, una árbitra que dirigía un partido de entretenimiento en aquella localidad. El delito que debe enfrentar el sujeto procesal es violencia contra la mujer en manifestación física.
Asimismo, durante la diligencia en la cual participaron las partes involucradas se fijó para el mes de julio del presente año una nueva audiencia para determinar si Bernabé Cruz enfrentará o no juicio por dicho acto que fue fuertemente criticado en redes sociales por la sociedad guatemalteca, y que causó el rechazo a nivel mundial, ya que las imágenes de aquel momento trascendieron fronteras mediante la vía virtual.
La agresión
A finales de enero del presente año, se desarrollaba un partido de futbol amateur característico de la comunidad de San Juan Cotzal, municipio del departamento de Quiché, situado en las faldas de la sierra de los Cuchumatanes y la Sierra de Chamá, y que colinda al norte con el municipio de Chajul.
La árbitra Jakeline Marroquín dirigía el duelo entre Deportivo Ixil y Colección X. cuando en una decisión arbitral, el jugador Bernabé Cruz recibió una amonestación, situación que lo llevó a sus límites y reaccionó de forma violenta ante la autoridad deportiva frente a los ojos de jugadores y público en general.
Antes de propinarle un golpe en el rostro, el jugador había hecho comentarios machistas en contra de la árbitra como: "No tenés que estar aquí hija de la gran... Tu lugar es estar en casa y no en el campo", según las propias palabras de la afectada.
Esa situación quedó gabada en un video aficionado que lo subió a las redes sociales y su difusión fue inmediata hasta dar con el paradero, en ese momento desconocido del jugador, y posterior captura.
Este caso ha destacado por el componente de violencia machista y ha tenido la difusión tanto de medios guatemaltecos como internacionales, recordando la importancia de proteger a las árbitras.
? LA RÉFERI DE FÚTBOL AGREDIDA POR JUGADOR ENFRENTA A SU AGRESOR— quetzaltv_ (@QuetzalTV_) February 27, 2026
Durante un partido de fútbol en San Juan Cotzal, Quiché hace unas semanas, la réferi de fútbol Jackeline Marroquín fue agredida por un jugador lesionandola en el rostro, hoy ambos se presentaron a audiencia. pic.twitter.com/y0Ggu0l8yj