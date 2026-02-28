Municipal derrota a Marquense con gol de John Méndez

Municipal recibió a Deportivo Marquense en el segundo duelo de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 que arrancó con triunfo de Comunicaciones sobre Guastatoya, y que podría darle al "Albo" el liderato de la competencia.
El duelo entre el "Mimado de la Afición" y los "Leones Amarillos del Occidente" se realizó en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, y vino en un momento complicado para el "Rojo", que llegó a este duelo tras una dolorosa derrota ante Comunicaciones, que le impidió seguir de líder.
El arranque del partido fue explosivo ya que en un minuto Municipal anotaba, pero la jugada se anulaba por posición adelantada. Al 3, Oscar Linton era atendido por una lesión.
En el minuto 18, Javier Colli era figura al atajar dos jugadas consecutivas tras un error de la zaga visitante. Mal Municipal que no aprovechó ese instante.
Municipal era dominador del encuentro, el cual tenía varias llegadas, pero los jugadores "Rojos" fallaban y fallaban.
Triunfo del "Rojo"
Para el segundo tiempo, el cuadro de casa seguía dominando el encuentro y al 56 Elías Enoc Vásquez, quien sería sustituido, se lesionó previo al cambio y debió abandonar el juego.
Pese a la ausencia de un jugador notable en defensa, Municipal seguía intentando anotar, pero José Morales se perdía una gran oportunidad cuando se jugaba el 60.
Los minutos transcurrían, pero Municipal era incapaz de anotar, y el poco público que asistió al estadio El Trébol empezaba a desesperarse.
Cando era el 64, Mario Acevedo le dio la oportunidad a Alejandro Cabeza de debutar con su nuevo club, pero el jugador ecuatoriano no marcó la diferencia con el "Mimado de la Afición".
Cuando restaban cinco minutos para el final, John Méndez aprovechó un centro de Rudy Muñoz y con un cabezazo mortal anotó el 1-0 que a la postre sería un triunfo para el cuadro de casa, que logra reponerse de la derrota sufrida ante Comunicaciones en la fecha anterior.
Al final, Municipal suma de a tres unidades en casa y sigue vivo en la pelea por el liderato, por su parte, Los "Leones Amarillos del Occidente" siguen sumidos en el descenso hacia Liga Primera División.