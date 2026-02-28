 Xavi le da la espalda a Laporta en las elecciones del Barça
Xavi le da la espalda a Laporta en las elecciones del Barça

Xavi Hernández apuesta por Víctor Font al considerar que su modelo impulsa una reestructuración deportiva e institucional en el FC Barcelona, en contraste con la línea de Joan Laporta.

Xavi Hernández junto a Víctor Font - EFE
Xavi Hernández junto a Víctor Font / FOTO: Agencia EFE

La carrera por la presidencia del FC Barcelona sumó este sábado un capítulo de alto impacto político y simbólico. Xavi Hernández, leyenda del club y exentrenador del primer equipo, acudió a la sede del movimiento ‘Nosaltres’ para firmar en favor de la precandidatura que encabeza el empresario Víctor Font, marcando así una clara distancia respecto al proyecto continuista de Joan Laporta. El gesto del exmediocampista no pasó desapercibido y reavivó el debate interno entre el barcelonismo.

Xavi estuvo acompañado por su esposa, Núria Cunillera, y por sus padres, Joaquim y María Mercè, quienes también respaldaron públicamente la iniciativa de Font. No es la primera vez que el excapitán azulgrana muestra afinidad con este sector: en noviembre pasado ya había participado en la presentación del movimiento transversal impulsado por el empresario de Granollers, dejando entrever su sintonía con la propuesta de cambio que ahora refrenda con su firma.

Xavi Hernández no apoyará a Joan Laporta

La decisión adquiere mayor relevancia en un contexto en el que otras figuras del club han optado por apoyar alternativas distintas. El director deportivo Deco y su adjunto Bojan Krkić se pronunciaron recientemente a favor de Laporta, al igual que el técnico del primer equipo, Hansi Flick, quien habría brindado su aval de manera más discreta en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Así, el mapa de apoyos refleja una división significativa entre referentes deportivos e institucionales.

Con el plazo para presentar las 2.337 firmas necesarias acercándose a su cierre, los aspirantes —Font, Laporta, Xavier Vilajoana y Marc Ciria— apuran esfuerzos para consolidar sus candidaturas. En este escenario, la postura de Xavi añade un componente emocional y estratégico a la contienda, pues su figura continúa siendo influyente en la masa social azulgrana. Más allá del resultado electoral, su posicionamiento confirma que el futuro del Barça se debate también en el terreno de las lealtades y las visiones de club.

Xavi Hernández durante su etapa en el Barcelona - Archivo

