Futbolistas extranjeros en Irán buscan ayuda para salir

La escalada de violencia en Irán ha encendido las alarmas entre los futbolistas y técnicos extranjeros que trabajan en la liga local. Emilio Álvarez, preparador español de porteros del Persepolis FC, confirmó este domingo a EFE que tanto él como otros integrantes de cuerpos técnicos y jugadores foráneos de distintos clubes intentan abandonar el país ante los ataques registrados en las últimas horas. Según explicó, muchos buscan cruzar por vía terrestre hacia la frontera norte con Turquía, ante el cierre del espacio aéreo y la creciente incertidumbre en varias ciudades.
Algunos profesionales lograron salir antes de que se restringieran los vuelos. Es el caso del guardameta Antonio Adán, exjugador del Real Madrid y actualmente en el Esteghlal FC, quien abandonó Teherán el sábado y ya se encuentra en Madrid. Su salida se produjo antes de que se clausurara el tráfico aéreo, una medida que ha complicado la evacuación de otros deportistas y trabajadores vinculados al fútbol iraní.
Alarmas en Irán
La preocupación también ha movilizado a las autoridades españolas. El Ministerio de Asuntos Exteriores recomendó a los 158 españoles registrados en Irán que abandonen el país utilizando los medios disponibles. Paralelamente, la Real Federación Española de Fútbol activó un gabinete de crisis para coordinar acciones de apoyo a los profesionales del balompié que residen o trabajan en países de Oriente Medio afectados por el conflicto. La federación informó que mantiene contacto con las embajadas españolas en la región y con las federaciones nacionales involucradas, a fin de facilitar asistencia y seguimiento a los afectados.
La tensión se disparó tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes, a los que Irán respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y bases estadounidenses en la región. De acuerdo con la agencia oficial iraní ISNA, citando a la Media Luna Roja, el balance provisional asciende a al menos 201 muertos y 747 heridos en Irán. En este contexto de inestabilidad y riesgo, la prioridad de los jugadores extranjeros es garantizar su seguridad mientras se define la evolución de la crisis.