 Futbolistas extranjeros en Irán buscan ayuda para salir
Deportes

Futbolistas extranjeros en Irán buscan ayuda para salir del país

Jugadores y técnicos extranjeros de la liga iraní intentan salir del país tras los ataques en Teherán y el cierre del espacio aéreo, mientras autoridades y federaciones coordinan apoyo y evacuación.

Compartir:
Irán anunció este sábado el cierre de su espacio aéreo después de que se escucharan varias explosiones en diversos puntos de Teherán - EFE
Irán anunció este sábado el cierre de su espacio aéreo después de que se escucharan varias explosiones en diversos puntos de Teherán / FOTO: Agencia EFE

La escalada de violencia en Irán ha encendido las alarmas entre los futbolistas y técnicos extranjeros que trabajan en la liga local. Emilio Álvarez, preparador español de porteros del Persepolis FC, confirmó este domingo a EFE que tanto él como otros integrantes de cuerpos técnicos y jugadores foráneos de distintos clubes intentan abandonar el país ante los ataques registrados en las últimas horas. Según explicó, muchos buscan cruzar por vía terrestre hacia la frontera norte con Turquía, ante el cierre del espacio aéreo y la creciente incertidumbre en varias ciudades.

Algunos profesionales lograron salir antes de que se restringieran los vuelos. Es el caso del guardameta Antonio Adán, exjugador del Real Madrid y actualmente en el Esteghlal FC, quien abandonó Teherán el sábado y ya se encuentra en Madrid. Su salida se produjo antes de que se clausurara el tráfico aéreo, una medida que ha complicado la evacuación de otros deportistas y trabajadores vinculados al fútbol iraní.

Alarmas en Irán

La preocupación también ha movilizado a las autoridades españolas. El Ministerio de Asuntos Exteriores recomendó a los 158 españoles registrados en Irán que abandonen el país utilizando los medios disponibles. Paralelamente, la Real Federación Española de Fútbol activó un gabinete de crisis para coordinar acciones de apoyo a los profesionales del balompié que residen o trabajan en países de Oriente Medio afectados por el conflicto. La federación informó que mantiene contacto con las embajadas españolas en la región y con las federaciones nacionales involucradas, a fin de facilitar asistencia y seguimiento a los afectados.

La tensión se disparó tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes, a los que Irán respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y bases estadounidenses en la región. De acuerdo con la agencia oficial iraní ISNA, citando a la Media Luna Roja, el balance provisional asciende a al menos 201 muertos y 747 heridos en Irán. En este contexto de inestabilidad y riesgo, la prioridad de los jugadores extranjeros es garantizar su seguridad mientras se define la evolución de la crisis.

Foto embed
TEHERÁN (IRÁN), 28/02/2026 - - Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado

En Portada

El aroma a café de las montañas de Atitlán en Guatemala conquista el mercado chinot
Nacionales

El aroma a café de las montañas de Atitlán en Guatemala conquista el mercado chino

07:12 PM, Feb 28
Ataques con drones dejan muertos y heridos en aeropuertos de Emiratos Árabes Unidost
Internacionales

Ataques con drones dejan muertos y heridos en aeropuertos de Emiratos Árabes Unidos

08:00 PM, Feb 28
EE. UU. e Israel defienden ataque ante la ONU mientras Irán lo califica de crimen de guerrat
Internacionales

EE. UU. e Israel defienden ataque ante la ONU mientras Irán lo califica de crimen de guerra

06:26 PM, Feb 28
Netanyahu dice que hay señales de que Jameneí está muertot
Internacionales

Netanyahu dice que hay "señales" de que Jameneí está muerto

02:29 PM, Feb 28
Municipal derrota a Marquense con gol de John Méndezt
Deportes

Municipal derrota a Marquense con gol de John Méndez

08:02 PM, Feb 28

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSuper BowlEE.UU.Ministerio PúblicoSeguridadLiga NacionalElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos