Las expulsiones, el punto débil de Deportivo Guastatoya

Este domingo se cierra la décima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional y con ello resalta un dato perturbador para el Deportivo Guastatoya del argentino Pablo Centrone. Sucede que el equipo del "Pecho Amarillo" ha tenido al menos un jugador expulsado en 7 de 10 partidos, únicamente ante Mixco, Municipal y el bicampeón Antigua G. F. C. logró terminar con 11 jugadores dentro del terreno de juego.
El campeonato Clausura 2026 para Guastatoya arrancó el jueves 22 de enero y vencieron a Mixco por un marcador de 2-0, en ese duelo el equipo de la "Capital de la Amistad" no tuvo expulsado.
Pero en la fecha 2 y fecha 3, Guastatoya sufrió las expulsiones de José Almanza y Carlos Alvarado, respectivamente.
En su visita a Municipal, en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, por la fecha 4, Guastatoya no tuvo expulsado, pero sí para las siguientes jornadas: 5, 6, 7 y 8.
En la novena fecha ante Antigua no sufrió expulsiones, pero ayer, durante el encuentro ante Comunicaciones por la fecha 10 tuvo dos: Emanuel Yori y Yordin Hernández.
En los siete partidos en los cuales ha tenido expulsados, los jugadores Carlos Alvarado, Yordin Hernández y el capitán Emanuel Yori han sido expulsados dos veces cada uno.
Las ocho expulsiones de Guastatoya en siete partidos
- Fecha 1: Guastatoya 2-0 Mixco, sin expulsado
- Fecha 2: Mictlán 0-0 Guastatoya, José Almanza expulsado al 90
- Fecha 3: Guastatoya 2-2 Aurora, Carlos Alvarado expulsado al 86
- Fecha 4: Municipal 2-1 Guastatoya, sin expulsado
- Fecha 5: Guastatoya 1-0 Xelajú, Joshua Ubico expulsado al 86
- Fecha 6: Guastatoya 1-1 Malacateco, Yordin Hernández al 83
- Fecha 7: Achuapa 1-0 Guastatoya, Carlos Alvarado expulsado al 90+2
- Fecha 8: Guastatoya 2-0 Cobán Imperial. Emanuel Yori expulsado al 45
- Fecha 9: Antigua 2-0 Guastatoya, sin expulsado
- Fecha 10: Guastatoya 1-3 Comunicaciones, Emanuel Yori al 42 y Yordin Hernández al 77
En el caso del capitán Emanuel Yori había sido expulsado ante Cobán Imperial y se perdió el duelo ante Antigua, y ayer regresó a la contienda, solo para recibir de nuevo una expulsión que lo hará descansar ante Marquense y Mixco, ambos en condición de visitante. Aunque por una apelación podrían hacer que de dos partidos pase a uno la sanción y solo se pierda el duelo ante los "Leones Amarillos del Occidente".
De las dos expulsiones de Yori, la del sábado ante Comunicaciones dejó mucho que desear por la forma en la cual se le tiró a Janpol Morales. En su salida del campo al camerino, Yori se enfrascó en una discusión con Arnold Barrios, portero suplente de los "Cremas" y con algún sector de la grada. Al final de la expulsión, Yori terminó llorando, aunque se desconoce si de impotencia por lo hecho o por la rabia de dejar a su equipo mal parado para un segundo tiempo, donde la visita arrolló al "Pecho Amarillo" y tras ir perdiendo 1-0, terminó ganando 1-3.
@CD_Guastatoya vrs. @CremasOficial 43’ ✔️ CORRECTA ? para el No.44 de Guastatoya por Juego Brusco y Grave, al poner en riesgo de lesión a un adversario al hacerle una entrada con extrema dureza por atrás.— VAR502GT (@VAR502GT) February 28, 2026
? @ClaroSportsCAM pic.twitter.com/ftFNqHe5Dd
*Con información de Christoper Chang.