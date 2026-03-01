Xelajú derrota a Mictlán en el estadio Mario Camposeco

En el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango, que brindó uno de los atardeceres más hermosos de estos primeros dos meses y un día de lo que va de año, el Xelajú M. C. recibió a Atlético Mictlán en el cierre de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, que dejó liderato de Cobán Imperial.
Los dirigidos por el mexicano Roberto Hernández buscaban escalar una posición dentro del campeonato Clausura 2026, y con ello llegar al cuarto lugar. Por su parte, los dirigidos por el argentino Gabriel Álvarez querían sorprender y ganar para meterse al top 8 de la fase regular y salir de la zona del descenso.
El partido en su primera parte solo tuvo dos claras oportunidades de gol por cada equipo, pero que no fueron tan decisivas para vencer a los porteros Nery Lobos y John Faust.
Juego trabado, muy duro en el estadio Mario Camposeco. Y al 44, Derrikson Quirós de Xelajú recibió tarjeta roja directa por una falta contra Osman Salguero. El partido terminó en su primera parte, con un cuadro local que debía redoblar esfuerzos para el segundo tiempo, ya que tendrían inferioridad numérica.
Triunfo altense
Xelajú M. C. arrancó el segundo tiempo en inferioridad numérica, pero siendo protagonista en el duelo. Aunque minutos después parecía perder fuerza y su ataque se iba diluyendo.
Aunque una jugada a balón parado terminó por darle el gol de ventaja a los de Roberto Hernández. Era el 70, y Jesús López centró al área, donde un cabezazo de Manuel Romero dejó a Raúl Calderón para que se diera un baño de gloria. El guatemalteco definió a boca de puerta el 1-0 para los locales.
Al 88, Yair Jaén aprovechó un penalti y desde ahí sentenció el marcador con un 2-0. Era un marcador justo, y un gran premio para un equipo que, con un elemento menos, fue quien llevó la iniciativa.
Resultados de la jornada 10 del Clausura 2026
- Guastatoya 1-3 Comunicaciones: Nelso García / Omar Duarte, Anderson Ortíz y Janpol Morales
- Municipal 1-0 Marquense: John Méndez
- Malacateco 2-2 Antigua: Ángel López y Matías Roskopf / Santiago Garzaro y Agustín Maziero
- Aurora 1-1 Mixco: Daniel Baján / Nicolás Martínez
- Achuapa 0-1 Cobán Imperial: Uri Amaral
- Xelajú 2-0 Mictlán: Raúl Calderón y Yair Jaén
Fecha 11 del Clausura 2026
- Martes 3 de marzo: Comunicaciones-Malacateco a las 20:00 horas
- Miércoles 4 de marzo: Mixco-Municipal a las 15:00 horas, Marquense-Guastatoya a las 18:00 horas y Antigua-Achuapa a las 20:00 horas
- Jueves 5 de marzo: Cobán Imperial-Xelajú a las 15:00 horas y Mictlán-Aurora a las 18:00 horas.