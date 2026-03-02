 Irán, en suspenso de cara al Mundial 2026
Deportes

Irán, en suspenso de cara al Mundial 2026

Autoridades iraníes consideran "inapropiada" la participación en el Mundial 2026 en el actual escenario, dejando en el aire el futuro del equipo en la competencia.

Selección de Irán. , Irán jugará el Mundial de 2026 estando en conflicto con Estados Unidos.
Selección de Irán. / FOTO: Irán jugará el Mundial de 2026 estando en conflicto con Estados Unidos.

La participación de Selección de fútbol de Irán en el Copa Mundial de la FIFA 2026 ha quedado envuelta en la incertidumbre tras las recientes tensiones bélicas en Medio Oriente. El embajador iraní en Kenia, Alí Gholampour, advirtió que una guerra prolongada con Estados Unidos e Israel podría poner en riesgo la presencia del combinado asiático en el torneo, que arrancará el 11 de junio y se celebrará en territorio estadounidense, además de México y Canadá. Aunque el equipo ya aseguró su clasificación, el escenario político amenaza con alterar los planes deportivos.

Durante una rueda de prensa en Nairobi, el diplomático reconoció que el equipo está preparado para competir, pero subrayó que el contexto actual es "muy incierto". Sus palabras reflejan la preocupación que también ha manifestado el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, quien calificó como "inapropiada" la participación en estas circunstancias. Más allá del rendimiento en el campo, el conflicto plantea interrogantes logísticos, diplomáticos y de seguridad que podrían afectar tanto a jugadores como al cuerpo técnico.

Incertidumbre en Irán

En lo estrictamente deportivo, Irán había quedado encuadrado en el Grupo G junto a Selección de fútbol de Bélgica, Selección de fútbol de Nueva Zelanda y Selección de fútbol de Egipto, con partidos programados en ciudades como Los Ángeles y Seattle. Su eventual retirada obligaría a la FIFA a designar un equipo sustituto conforme al reglamento, una decisión que tendría repercusiones tanto competitivas como económicas dentro del torneo.

El conflicto se intensificó tras un ataque coordinado por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, al que Teherán respondió con acciones militares dirigidas también hacia países vecinos. En este contexto, el fútbol queda relegado a un segundo plano frente a la gravedad de los acontecimientos. El futuro de Irán en el Mundial dependerá, en gran medida, de la evolución de la situación internacional en las próximas semanas, en un escenario donde la política y el deporte vuelven a entrelazarse de manera inevitable.

Foto embed
Irán anunció este sábado el cierre de su espacio aéreo después de que se escucharan varias explosiones en diversos puntos de Teherán - Agencia EFE

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEE.UU.Liga NacionalSuper BowlMinisterio PúblicoJusticia
