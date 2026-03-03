Flamengo sorprende al despedir al técnico Filipe Luis

El Flamengo ha tomado una decisión inesperada al destituir a Filipe Luís como entrenador del primer equipo, apenas horas después de una contundente victoria por 0-8 frente al Madureira en el Campeonato Carioca. El triunfo aseguró la clasificación del ‘Mengão’ a la final, donde se enfrentará al Fluminense, pero no fue suficiente para sostener al técnico en el cargo. En un comunicado oficial, el club informó que, a partir de este martes 3, Filipe Luís deja de ser el entrenador del equipo profesional, junto a su auxiliar Ivan Palanco y el preparador físico Diogo Linhares.
La salida sorprende especialmente por el exitoso ciclo reciente del exlateral brasileño, quien asumió el mando el 30 de septiembre de 2024 tras la etapa de Tite. Desde entonces, logró devolver protagonismo internacional al club con la conquista de cinco títulos. Entre ellos destacan la Copa de Brasil 2024, la Supercopa y el campeonato liguero en 2025, pero el mayor hito fue la Copa Libertadores 2025, obtenida tras vencer 1-0 al Palmeiras en la final con gol de Danilo. Además, el equipo alcanzó la final de la Copa Intercontinental 2025 y compitió con dignidad en el Mundial de Clubes de ese mismo año.
Sorpresiva destitución de Filipe Luis
Sin embargo, el presente terminó pesando más que los logros acumulados. El inicio de la actual temporada ha sido el más irregular del Flamengo en la última década, con cinco derrotas en doce partidos. El equipo perdió la Supercopa de Brasil ante Corinthians y también la Recopa Sudamericana frente a Lanús, resultados que generaron cuestionamientos sobre el rendimiento colectivo. A pesar de la reciente goleada ante Madureira, la directiva optó por un cambio de rumbo antes de disputar la final del torneo estadual.
En su última comparecencia ante la prensa, Filipe Luís dejó entrever la posibilidad de su salida con palabras cargadas de emoción: aseguró que, ocurriera lo que ocurriera, su amor por el Flamengo permanecería intacto y que había vivido allí los mejores años de su vida. El despido cierra una etapa marcada por títulos importantes y grandes noches internacionales, pero también por la exigencia permanente que caracteriza al fútbol brasileño, donde los resultados inmediatos suelen imponerse incluso sobre los éxitos recientes.