 Flamengo sorprende al despedir al técnico Filipe Luis
Deportes

Flamengo sorprende al despedir al técnico Filipe Luis

A pesar de haber ganado siete títulos en el último año y medio, y renovar en diciembre, Filipe Luís fue destituido tras perder dos finales y encadenar una racha negativa de resultados.

Compartir:
Filipe Luis fue destituido como técnico del Flamengo - EFE
Filipe Luis fue destituido como técnico del Flamengo / FOTO: Agencia EFE

El Flamengo ha tomado una decisión inesperada al destituir a Filipe Luís como entrenador del primer equipo, apenas horas después de una contundente victoria por 0-8 frente al Madureira en el Campeonato Carioca. El triunfo aseguró la clasificación del ‘Mengão’ a la final, donde se enfrentará al Fluminense, pero no fue suficiente para sostener al técnico en el cargo. En un comunicado oficial, el club informó que, a partir de este martes 3, Filipe Luís deja de ser el entrenador del equipo profesional, junto a su auxiliar Ivan Palanco y el preparador físico Diogo Linhares.

La salida sorprende especialmente por el exitoso ciclo reciente del exlateral brasileño, quien asumió el mando el 30 de septiembre de 2024 tras la etapa de Tite. Desde entonces, logró devolver protagonismo internacional al club con la conquista de cinco títulos. Entre ellos destacan la Copa de Brasil 2024, la Supercopa y el campeonato liguero en 2025, pero el mayor hito fue la Copa Libertadores 2025, obtenida tras vencer 1-0 al Palmeiras en la final con gol de Danilo. Además, el equipo alcanzó la final de la Copa Intercontinental 2025 y compitió con dignidad en el Mundial de Clubes de ese mismo año.

Sorpresiva destitución de Filipe Luis

Sin embargo, el presente terminó pesando más que los logros acumulados. El inicio de la actual temporada ha sido el más irregular del Flamengo en la última década, con cinco derrotas en doce partidos. El equipo perdió la Supercopa de Brasil ante Corinthians y también la Recopa Sudamericana frente a Lanús, resultados que generaron cuestionamientos sobre el rendimiento colectivo. A pesar de la reciente goleada ante Madureira, la directiva optó por un cambio de rumbo antes de disputar la final del torneo estadual.

En su última comparecencia ante la prensa, Filipe Luís dejó entrever la posibilidad de su salida con palabras cargadas de emoción: aseguró que, ocurriera lo que ocurriera, su amor por el Flamengo permanecería intacto y que había vivido allí los mejores años de su vida. El despido cierra una etapa marcada por títulos importantes y grandes noches internacionales, pero también por la exigencia permanente que caracteriza al fútbol brasileño, donde los resultados inmediatos suelen imponerse incluso sobre los éxitos recientes.

Foto embed
Flamengo, campeón del Brasileirao 2025 - instagram @b.henrique

En Portada

Impactantes videos revelan la magnitud del incendio en parque industrial de Amatitlánt
Nacionales

Impactantes videos revelan la magnitud del incendio en parque industrial de Amatitlán

07:34 AM, Mar 03
Cierre vehicular tras hallazgo de hombre sin vida en zona 12t
Nacionales

Cierre vehicular tras hallazgo de hombre sin vida en zona 12

08:18 AM, Mar 03
CSJ excluye a cuatro aspirantes a magistrados de CC por no cumplir requisitost
Nacionales

CSJ excluye a cuatro aspirantes a magistrados de CC por no cumplir requisitos

07:00 AM, Mar 03
Rodrygo se rompe el ligamento cruzado y se pierde el Mundialt
Deportes

Rodrygo se rompe el ligamento cruzado y se pierde el Mundial

09:09 AM, Mar 03
Flamengo sorprende al despedir al técnico Filipe Luist
Deportes

Flamengo sorprende al despedir al técnico Filipe Luis

08:43 AM, Mar 03

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEE.UU.Liga NacionalSuper BowlMinisterio PúblicoEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos