 José Contreras vuelve a una convocatoria de Comunicaciones
José Contreras vuelve a una convocatoria de Comunicaciones

El último partido oficial del 'Moyo' data del 16 de noviembre de 2025, con gol incluido en la derrota 3-1 frente a Antigua GFC en el Estadio Pensativo.

José Contreras fue la gran figura del clásico amistoso internacional jugado en Los Ángeles, California, Estados Unidos
José Contreras fue la gran figura del clásico amistoso internacional jugado en Los Ángeles, California, Estados Unidos / FOTO: @CremasOficial

La afición de Comunicaciones tiene motivos para sonreír. De cara al duelo de este martes frente a Deportivo Malacateco, programado en el Estadio Cementos Progreso, el club blanco confirmó el regreso a una convocatoria de su capitán y máximo referente, José Manuel Contreras. Después de varios meses alejado de la actividad oficial, el experimentado mediocampista vuelve a estar disponible, una noticia que revitaliza el ánimo del entorno crema en plena jornada 11 del Torneo Clausura 2026.

La institución alba dio a conocer la lista de convocados para enfrentar a Deportivo Malacateco y entre los nombres destacados figura el del ‘Moyo’, quien no había tenido participación en lo que va del certamen. Su presencia en la nómina representa un impulso tanto en lo futbolístico como en lo anímico, considerando su liderazgo dentro y fuera del terreno de juego. Contreras no solo es el portador del dorsal 10, sino también una voz de experiencia en momentos determinantes.

Contreras estuvo varios meses de baja

Una lesión mantuvo al volante creativo lejos de las canchas durante varias semanas. Su último partido oficial con Comunicaciones se remonta al 16 de noviembre de 2025, cuando los cremas cayeron 3-1 ante Antigua GFC en el Estadio Pensativo. En aquel compromiso, Contreras marcó el único tanto de su equipo, dejando constancia de su capacidad para aparecer en situaciones adversas. Desde entonces, su ausencia se hizo sentir en el funcionamiento ofensivo del conjunto capitalino.

Sin embargo, no todas las noticias son positivas para el cuerpo técnico. Otros referentes como Rafa Morales y el colombiano José Corena continúan al margen por lesiones de larga duración que les han impedido tener continuidad. Aun así, el retorno del capitán abre una nueva expectativa en la afición crema, que confía en que su liderazgo sea clave para encarar la recta decisiva del campeonato con renovada ilusión.

Foto embed
José Manuel Contreras, referente de Comunicaciones - @andresNadf

