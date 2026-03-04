 Mbappé en Francia y Bellingham en Inglaterra por lesiones
Deportes

Mbappé en Francia y Bellingham en Inglaterra para tratarse lesiones

Asimismo, Asencio vuelve con el grupo; Alaba y Camavinga son dudas para Vigo.

Compartir:
Real Madrid da seguimiento a caso de Mbappé y Bellingham , EFE
Real Madrid da seguimiento a caso de Mbappé y Bellingham / FOTO: EFE

El francés Kylian Mbappé y el inglés Jude Bellingham se encuentran en sus respectivos países para tratarse de sus respectivas lesiones, esguince de rodilla el delantero y una rotura muscular el centrocampista, bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid.

Mbappé sufre un "esguince en la rodilla izquierda", detallaba el parte médico emitido el lunes por el Real Madrid, tras cumplir el deseo del jugador de acudir a doctores fuera de España para tener otro diagnóstico.

Sin fecha de vuelta fija a los terrenos de juego, pero con la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones -ida el 11 de marzo y vuelta el 17- ante el Manchester City como gran objetivo. Siempre, dependiendo de las sensaciones del futbolista y tratando de evitar riesgos.

Polémico exportero sudamericano hace explosivo comentario contra Vinícius y Mbappé

El exportero sudamericano emitió fuertes declaraciones que reavivan la polémica por los insultos contra Vinícius y señalamientos contra Mbappé.

Caso Jude Bellingham

Por su parte, Bellingham se encuentra en Londres acompañado por Nico Mihic, jefe de los servicios médicos del Real Madrid desde enero de 2026, en su segunda etapa tras abandonar el club en 2023.

En el caso de Bellingham, el futbolista viajó a Inglaterra, de donde volverá a Madrid el jueves, para obtener la opinión de otro especialista, una vez la rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda le mantiene ya más de un mes fuera de los terrenos de juego, superando la previsión inicial.

La más grave, la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha que sufrió Rodrygo Goes el lunes ante el Getafe y que le tendrá alejado de los terrenos de juego de 10 a 12 meses.

Rumbo a Vigo

Raúl Asencio, quien sufrió una contractura cervical el pasado miércoles en el partido de Liga de Campeones contra el Benfica, volvió a ejercitarse con el grupo, tras guardar reposo, y apunta a poder estar disponible para el partido contra el Celta de Vigo este viernes para el que son duda el austriaco David Alaba y el francés Eduardo Camavinga.

Alaba arrastra molestias musculares desde la derrota el pasado lunes ante el Getafe (0-1), en la que disputó 55 minutos, teniendo presencia por tercer partido consecutivo; mientras que Camavinga continúa con fuertes dolores provocados por un problema bucal. La evolución de ambos y su presencia en el entrenamiento previo del jueves, marcará su disponibilidad.

Álvaro Arbeloa tiene ocho ausencias confirmadas: Dean Huijsen, Álvaro Carreras y el argentino Franco Mastantuono por sanción; Dani Ceballos, el francés Kylian Mbappé, el inglés Jude Bellingham y los brasileños Éder Militao y Rodrygo Goes, por lesión.

Foto embed
Vinícius, jugador del Real Madrid - @realmadrid

*Información EFE.

En Portada

Guatemala resiente impacto internacional: MEM anticipa alzas en combustiblest
Nacionales

Guatemala resiente impacto internacional: MEM anticipa alzas en combustibles

09:47 AM, Mar 04
Junta Monetaria insta al Congreso a aprobar Ley contra el Lavado de Dinerot
Nacionales

Junta Monetaria insta al Congreso a aprobar Ley contra el Lavado de Dinero

08:31 AM, Mar 04
¿Quién es la hija menor de El Mencho y qué señalamientos enfrenta?t
Internacionales

¿Quién es la hija menor de El Mencho y qué señalamientos enfrenta?

09:58 AM, Mar 04
Real Sociedad y Atlético de Madrid son finalistas de Copa del Reyt
Deportes

Real Sociedad y Atlético de Madrid son finalistas de Copa del Rey

04:02 PM, Mar 04
El seleccionador de Irak está atrapado en Emiratos Árabes Unidost
Deportes

El seleccionador de Irak está atrapado en Emiratos Árabes Unidos

02:48 PM, Mar 04

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEE.UU.Estados UnidosLiga NacionalMinisterio PúblicoJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos