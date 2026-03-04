Mbappé en Francia y Bellingham en Inglaterra por lesiones

El francés Kylian Mbappé y el inglés Jude Bellingham se encuentran en sus respectivos países para tratarse de sus respectivas lesiones, esguince de rodilla el delantero y una rotura muscular el centrocampista, bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid.
Mbappé sufre un "esguince en la rodilla izquierda", detallaba el parte médico emitido el lunes por el Real Madrid, tras cumplir el deseo del jugador de acudir a doctores fuera de España para tener otro diagnóstico.
Sin fecha de vuelta fija a los terrenos de juego, pero con la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones -ida el 11 de marzo y vuelta el 17- ante el Manchester City como gran objetivo. Siempre, dependiendo de las sensaciones del futbolista y tratando de evitar riesgos.
Caso Jude Bellingham
Por su parte, Bellingham se encuentra en Londres acompañado por Nico Mihic, jefe de los servicios médicos del Real Madrid desde enero de 2026, en su segunda etapa tras abandonar el club en 2023.
En el caso de Bellingham, el futbolista viajó a Inglaterra, de donde volverá a Madrid el jueves, para obtener la opinión de otro especialista, una vez la rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda le mantiene ya más de un mes fuera de los terrenos de juego, superando la previsión inicial.
La más grave, la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha que sufrió Rodrygo Goes el lunes ante el Getafe y que le tendrá alejado de los terrenos de juego de 10 a 12 meses.
Rumbo a Vigo
Raúl Asencio, quien sufrió una contractura cervical el pasado miércoles en el partido de Liga de Campeones contra el Benfica, volvió a ejercitarse con el grupo, tras guardar reposo, y apunta a poder estar disponible para el partido contra el Celta de Vigo este viernes para el que son duda el austriaco David Alaba y el francés Eduardo Camavinga.
Alaba arrastra molestias musculares desde la derrota el pasado lunes ante el Getafe (0-1), en la que disputó 55 minutos, teniendo presencia por tercer partido consecutivo; mientras que Camavinga continúa con fuertes dolores provocados por un problema bucal. La evolución de ambos y su presencia en el entrenamiento previo del jueves, marcará su disponibilidad.
Álvaro Arbeloa tiene ocho ausencias confirmadas: Dean Huijsen, Álvaro Carreras y el argentino Franco Mastantuono por sanción; Dani Ceballos, el francés Kylian Mbappé, el inglés Jude Bellingham y los brasileños Éder Militao y Rodrygo Goes, por lesión.
*Información EFE.