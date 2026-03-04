UEFA y Conmebol buscan sede para la Finalissima

La organización de la Finalissima entre España y Argentina, prevista inicialmente para el 27 de marzo, atraviesa un momento de incertidumbre tras el aplazamiento de competiciones anunciado por la Asociación de Fútbol de Catar. La decisión responde a la inestabilidad en Oriente Medio derivada de la confrontación bélica entre Estados Unidos e Israel con Irán, un escenario que obligó a suspender el calendario deportivo en la región. El partido, que iba a disputarse en Lusail a finales de este mes, quedó así sin sede confirmada, obligando a la UEFA y la Conmebol a buscar alternativas contrarreloj.
Ante este panorama, Londres surge como una opción lógica por su infraestructura, conectividad aérea y experiencia en la organización de grandes eventos internacionales. Sin embargo, los principales recintos de la capital inglesa presentan complicaciones. El estadio de Wembley, que acogió la Finalissima de 2022 entre Argentina e Italia, tiene ya comprometidas varias fechas clave, incluyendo la final de la Copa de la Liga y dos amistosos internacionales de la selección inglesa en un lapso de pocos días, lo que dificulta su disponibilidad para albergar otro encuentro de alto perfil.
La Finalissima se queda sin opciones
Otros escenarios relevantes de la ciudad tampoco ofrecen demasiadas facilidades. El Tottenham Hotspur Stadium, uno de los recintos más modernos de Europa, tiene programados partidos de rugby en fechas cercanas, mientras que el Emirates Stadium albergará compromisos de la Women’s Super League que limitan su margen logístico. A esto se suma Stamford Bridge, que queda prácticamente descartado debido a su capacidad reducida en comparación con la magnitud que exige un duelo entre los campeones de Europa y América.
En este contexto, el London Stadium aparece como la alternativa más viable dentro de la capital británica. Sin eventos agendados en los días señalados y con capacidad superior a los 60.000 espectadores, el hogar del West Ham United podría ofrecer la solución que buscan la UEFA y la Conmebol. La decisión final dependerá de las negociaciones y del análisis logístico, pero todo apunta a que la Finalissima necesitará un nuevo escenario capaz de garantizar seguridad, aforo y proyección internacional a la altura del espectáculo.