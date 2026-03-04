 UEFA y Conmebol buscan sede para la Finalissima
Deportes

UEFA y Conmebol buscan sede para la Finalissima

Catar no albergará la Finalissima y los organizadores exploran Londres como alternativa, aunque la mayoría de sus estadios ya tienen compromisos en esas fechas.

Compartir:
Estadio Lusail iba a ser la sede de la Finalissima 2026 - EFE
Estadio Lusail iba a ser la sede de la Finalissima 2026 / FOTO: Agencia EFE

La organización de la Finalissima entre España y Argentina, prevista inicialmente para el 27 de marzo, atraviesa un momento de incertidumbre tras el aplazamiento de competiciones anunciado por la Asociación de Fútbol de Catar. La decisión responde a la inestabilidad en Oriente Medio derivada de la confrontación bélica entre Estados Unidos e Israel con Irán, un escenario que obligó a suspender el calendario deportivo en la región. El partido, que iba a disputarse en Lusail a finales de este mes, quedó así sin sede confirmada, obligando a la UEFA y la Conmebol a buscar alternativas contrarreloj.

Ante este panorama, Londres surge como una opción lógica por su infraestructura, conectividad aérea y experiencia en la organización de grandes eventos internacionales. Sin embargo, los principales recintos de la capital inglesa presentan complicaciones. El estadio de Wembley, que acogió la Finalissima de 2022 entre Argentina e Italia, tiene ya comprometidas varias fechas clave, incluyendo la final de la Copa de la Liga y dos amistosos internacionales de la selección inglesa en un lapso de pocos días, lo que dificulta su disponibilidad para albergar otro encuentro de alto perfil.

La Finalissima se queda sin opciones

Otros escenarios relevantes de la ciudad tampoco ofrecen demasiadas facilidades. El Tottenham Hotspur Stadium, uno de los recintos más modernos de Europa, tiene programados partidos de rugby en fechas cercanas, mientras que el Emirates Stadium albergará compromisos de la Women’s Super League que limitan su margen logístico. A esto se suma Stamford Bridge, que queda prácticamente descartado debido a su capacidad reducida en comparación con la magnitud que exige un duelo entre los campeones de Europa y América.

En este contexto, el London Stadium aparece como la alternativa más viable dentro de la capital británica. Sin eventos agendados en los días señalados y con capacidad superior a los 60.000 espectadores, el hogar del West Ham United podría ofrecer la solución que buscan la UEFA y la Conmebol. La decisión final dependerá de las negociaciones y del análisis logístico, pero todo apunta a que la Finalissima necesitará un nuevo escenario capaz de garantizar seguridad, aforo y proyección internacional a la altura del espectáculo.

Foto embed
La Finalissima 2026 debería enfrentar a España y Argentina en Catar - UEFA

En Portada

Sala da trámite a amparo contra CSU por elección de magistrados de la CCt
Nacionales

Sala da trámite a amparo contra CSU por elección de magistrados de la CC

08:15 PM, Mar 03
Condenan a ex presidente del INDEt
Nacionales

Condenan a ex presidente del INDE

06:38 PM, Mar 03
Nuevo revés para Consuelo Porras, sancionada por EEUU, en su aspiración a magistradat
Nacionales

Nuevo revés para Consuelo Porras, sancionada por EEUU, en su aspiración a magistrada

07:13 PM, Mar 03
UEFA y Conmebol buscan sede para la Finalissimat
Deportes

UEFA y Conmebol buscan sede para la Finalissima

08:08 AM, Mar 04
Fueron meses difíciles, reconoce José Contreras tras volver a las canchast
Deportes

"Fueron meses difíciles", reconoce José Contreras tras volver a las canchas

07:25 AM, Mar 04

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEE.UU.Estados UnidosLiga NacionalJusticiaElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos