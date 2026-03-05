Arbeloa apela al orgullo del plantel en su visita a Celta

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, apeló al orgullo de su plantilla antes de visitar, plagado de bajas, al Celta de Vigo en La Liga, y afirmó que dispone de jugadores "para dar más, pelear mejor y tener una mentalidad más acorde al escudo", en un momento que deben demostrar que son "valederos" de la camiseta.
Al Real Madrid se le acaba el margen de error tras enlazar dos derrotas en La Liga que han alejado 4 puntos el liderato teniendo que visitar al Camp Nou. Arbeloa no buscó justificaciones y enfocó a lo que viene con un mensaje contundente.
"Lo importante no es explicar el fracaso, lo importante es ganar. Explicar por qué has perdido no sirve de nada, en el Real Madrid sólo importa ganar el próximo partido. Podría hablar de un proceso de aprendizaje, de que no hay nada lineal, que en cada proceso hay picos, pero no serviría de mucho. Soy muy consciente de que el equipo puede jugar mejor y de que hay una gran plantilla", dijo.
"Mañana vamos a un partido muy difícil con muchas bajas, pero tenemos jugadores suficientes para dar más, pelear mejor y tener una mentalidad más acorde a este escudo. Hasta el último día que esté aquí voy a pelear para que así sea. No tengo otro objetivo en la cabeza", añadió.
¿Diez bajas en el Real Madrid?
El número de ausencias entre lesiones y sanciones del Real Madrid puede llegar a diez, pero Arbeloa no buscó excusas. "Me lo ponen más fácil porque tengo que pensar menos", bromeó sobre el once.
"A mis jugadores les transmito que esto es el Real Madrid y no nos ponemos excusas. Nos tenemos que crecer ante las adversidades. A las personas se las mide cuando las cosas se ponen difíciles. Si vas 3-0 ganando, todos juegan bien y es fácil ponerse esta camiseta. Se nos tiene que ver ahora. Es el momento que se ve si somos valederos de llevar esta camiseta y este escudo", manifestó.
l regreso de Eduardo Camavinga, restablecido de una infección bucal, y la mejoría de Raúl Asencio de la contractura cervical que le impidió jugar ante el Getafe, alivian la plaga de ausencias del Real Madrid en Balaídos, una larga lista a la que suma David Alaba por un problema muscular.
Álvaro Arbeloa sufre hasta nueve bajas para la visita liguera al Celta de Vigo. El austriaco Alaba es el último en unirse, por una dolencia muscular sufrida el lunes ante el Getafe. Se ausentó del entrenamiento el viernes y confirmó su baja junto a los lesionados Éder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Rodrygo y Kylian Mbappé.
Mientras, por sanción no podrán viajar a Vigo Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono. Por lo que en el último entrenamiento en la ciudad deportiva, en la mañana del jueves, hasta ocho canteranos se pusieron a las órdenes de Arbeloa en el primer equipo. Los porteros Sergio Mestre y Álvaro Gonzalez, más los jugadores de campo Diego Aguado, Lamini Fati, Jorge Cestero, Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios.
*Información EFE.