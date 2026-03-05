Walid Regragui anuncia su salida como técnico de Marruecos

Walid Regragui anunció este jueves que deja el cargo de seleccionador de Marruecos mediante un vídeo de despedida y de agradecimiento, a tres meses del Mundial.
El técnico posteó en su cuenta en Instagram un vídeo en el que recoge los momentos más destacados de su trayectoria al frente de la selección marroquí, que comenzó en 2022, con imágenes que muestran fragmentos de su comparecencia ante la prensa, abrazos con los jugadores y celebraciones, entre otras.
Acompañó el vídeo con el mensaje: "Siempre Marruecos. Dios Patria, Rey. Gracias".
Jugadores muestran agradecimiento
Varios jugadores postearon mensajes a Regragui. El lateral de Paris Saint Germain Achraf Hakimi le mostró su agradecimiento en un mensaje en su cuenta en Instagram y destacó su capacidad de inspirar a los jugadores y los aficionados.
"Walid Regragui, gracias por el trabajo excepcional que has realizado a la cabeza de la selección marroquí. Tu liderazgo, pasión y visión han inspirado no solo a los jugadores, sino también a todo un país y a millones de aficionados en todo el mundo", se lee en su mensaje.
El sustituto
La Federación Real Marroquí del Futbol (FRMF) convocó esta noche una rueda de prensa en la que se espera el anuncio del nuevo seleccionador de los "Leones del Atlas".
Según informan varios medios marroquíes, el elegido sería Mohamed Ouahbi, actual técnico de la selección sub-20 y campeón del Mundial de Chile.
Con Regragui como seleccionador, Marruecos logró el cuarto puesto en el Mundial de Catar y fue finalista en la Copa de África de 2026, consolidándose como una de las selecciones más destacadas del continente.
La selección de Marruecos (Leones del Atlas) ha tenido una trayectoria destacada en los Mundiales de la FIFA, especialmente en los últimos años. Marruecos ha clasificado a 7 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA: México 1970, México 1986, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Rusia 2018, Catar 2022 y estará en la edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026
*Información EFE.