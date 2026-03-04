 El seleccionador de Irak está atrapado en Emiratos Árabes
El seleccionador de Irak está atrapado en Emiratos Árabes Unidos

Esa situación es un gran problema para la selección de Irak, que el próximo 31 de marzo debe disputar en México su repechaje rumbo al Mundial 2026.

Graham Arnold, técnico de Irak detenido en Emiratos Árabes Unidos
Graham Arnold, técnico de Irak detenido en Emiratos Árabes Unidos / FOTO: @graham_arnold_off

La Federación de Irak informó este miércoles de que el técnico de su selección, el australiano Graham Arnold, está atrapado en los Emiratos Árabes Unidos debido al cierre del espacio aéreo de ese país por el conflicto bélico en Oriente Medio.

Esa situación supone un gran problema para la selección de Irak, que el próximo 31 de marzo debe disputar en Monterrey (México) el partido de repesca de acceso al Mundial ante el ganador del duelo entre Bolivia y Surinam.

Además, los jugadores de la selección que militan en clubes de Irak u otros países de Oriente Medio no pueden, de momento, tramitar los visados para viajar a México por el cierre de las embajadas.

La federación de Irak informó de que está en comunicación tanto con la FIFA como con la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y que ambas están al tanto de todos sus problemas para buscar soluciones y garantizar la disputa del partido.

Futbolistas extranjeros logran salir de Irán tras horas de tensión

Algunos futbolistas que no lograron encontrar vuelos, tuvieron que recorrer cerca de doce horas por carretera hasta la frontera con Turquía para poder salir de Irán y ponerse a salvo.

Así serán los repechajes

Ruta 1

  • Semifinal: Nueva Caledonia vs. Jamaica
  • Final: Nueva Caledonia o Jamaica vs. República Democrática del Congo

Ruta 2

  • Semifinal: Bolivia vs. Surinam
  • Final: Bolivia o Surinam vs. Irak

El torneo de repechaje se disputará en marzo de 2026, durante la fecha FIFA. México, coanfitrión de la Copa Mundial 2026, albergará el evento en las ciudades de Guadalajara y Monterrey.

Los dos ganadores, junto con los cuatro equipos que avancen desde la Repechaje Europea, completarán la lista de 42 selecciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los detalles del balón oficial del Mundial 2026 de la FIFA

El nombre TRIONDA honra a tres anfitriones y su diseño de cuatro paneles optimiza vuelo y precisión.

Sheinbaum viaja esta semana a Guadalajara 

  La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que viajará el viernes a Guadalajara, capital del estado occidental de Jalisco y una de las tres sedes del Mundial en el país, después de que la ciudad se convirtiera en el epicentro de la reciente oleada de violencia que sacudió a varias regiones.

"Vamos a Guadalajara el viernes", señaló la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

La capital de Jalisco se vio afectada recientemente por los hechos violentos en varios estados mexicanos en respuesta a la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como El Mencho, uno de los narcotraficantes más buscados, en un operativo militar en un pequeño pueblo al sur de Guadalajara.

Tras confirmarse el fallecimiento del capo mexicano, Guadalajara se convirtió en uno de los principales focos de esa violencia, que incluyó cortes de carretera, quemas de coches, gasolineras y enfrentamientos armados contra las autoridades en los que fallecieron 25 efectivos de la Guardia Nacional y más de 30 integrantes del grupo criminal.  

México y la FIFA tratarán tema de seguridad en el Mundial

México será una de los anfitriones del Mundial de 2026, que organiza junto con Estados Unidos y Canadá, y contará con partidos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

*Información EFE.

