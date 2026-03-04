El seleccionador de Irak está atrapado en Emiratos Árabes

La Federación de Irak informó este miércoles de que el técnico de su selección, el australiano Graham Arnold, está atrapado en los Emiratos Árabes Unidos debido al cierre del espacio aéreo de ese país por el conflicto bélico en Oriente Medio.
Esa situación supone un gran problema para la selección de Irak, que el próximo 31 de marzo debe disputar en Monterrey (México) el partido de repesca de acceso al Mundial ante el ganador del duelo entre Bolivia y Surinam.
Además, los jugadores de la selección que militan en clubes de Irak u otros países de Oriente Medio no pueden, de momento, tramitar los visados para viajar a México por el cierre de las embajadas.
La federación de Irak informó de que está en comunicación tanto con la FIFA como con la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y que ambas están al tanto de todos sus problemas para buscar soluciones y garantizar la disputa del partido.
Así serán los repechajes
Ruta 1
- Semifinal: Nueva Caledonia vs. Jamaica
- Final: Nueva Caledonia o Jamaica vs. República Democrática del Congo
Ruta 2
- Semifinal: Bolivia vs. Surinam
- Final: Bolivia o Surinam vs. Irak
El torneo de repechaje se disputará en marzo de 2026, durante la fecha FIFA. México, coanfitrión de la Copa Mundial 2026, albergará el evento en las ciudades de Guadalajara y Monterrey.
Los dos ganadores, junto con los cuatro equipos que avancen desde la Repechaje Europea, completarán la lista de 42 selecciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Sheinbaum viaja esta semana a Guadalajara
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que viajará el viernes a Guadalajara, capital del estado occidental de Jalisco y una de las tres sedes del Mundial en el país, después de que la ciudad se convirtiera en el epicentro de la reciente oleada de violencia que sacudió a varias regiones.
"Vamos a Guadalajara el viernes", señaló la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.
La capital de Jalisco se vio afectada recientemente por los hechos violentos en varios estados mexicanos en respuesta a la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como El Mencho, uno de los narcotraficantes más buscados, en un operativo militar en un pequeño pueblo al sur de Guadalajara.
Tras confirmarse el fallecimiento del capo mexicano, Guadalajara se convirtió en uno de los principales focos de esa violencia, que incluyó cortes de carretera, quemas de coches, gasolineras y enfrentamientos armados contra las autoridades en los que fallecieron 25 efectivos de la Guardia Nacional y más de 30 integrantes del grupo criminal.
*Información EFE.