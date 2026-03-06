 Bolivia sigue preparación para repechaje ante Surinam
Deportes

Repechaje mundialista: Bolivia se aferra a su libreto

A falta de 20 días para el reto ante Surinam, el seleccionador boliviano, Óscar Villegas tiene claro que la nómina no tendrá "demasiados misterios".

La selección de Bolivia busca regresar a la Copa del Mundo de la FIFA
La selección de Bolivia busca regresar a la Copa del Mundo de la FIFA / FOTO: @laverde_fbf

La selección de Bolivia llega a la recta final de su preparación para el partido contra Surinam correspondiente a la repesca intercontinental para el Mundial de 2026 con la convicción de que debe ajustarse al libreto táctico que mejor interpretan sus principales figuras: Miguel Terceros, Enzo Monteiro y Ramiro Vaca.

A falta de 20 días para el reto ante Surinam, el seleccionador boliviano, Óscar Villegas, tiene claro que la nómina no tendrá "demasiados misterios", pues se basará en "los que han estado en el proceso" clasificatorio al Mundial que se disputará este año en Canadá, México y Estados Unidos.

Bolivia obtuvo el pase a la repesca tras quedar séptima en las eliminatorias suramericanas, con un último partido en el que venció por 1-0 a Brasil en septiembre pasado.

Promocional del Bolivia vs. Surinam - @laverde_fbf

Preparación para medirse a Surinam

En el camino recorrido desde entonces, la "Verde" disputó siete amistosos en los que logró un triunfo por 0-1 ante Jordania y un empate a uno con Panamá, mientras que cayó ante Rusia por 3-0, Corea del Sur por 2-0, Japón por 3-0, Perú por 2-0 y México por la mínima cuenta.

Villegas justificó en su momento que los resultados no fueron favorables porque no pudo contar con todos los titulares habituales para los amistosos que, no obstante, le sirvieron para ver en cancha a algunas "variantes" ante cualquier eventualidad que se pudiera presentar.

Antes de partir a México, la "Verde" tendrá una última prueba en un amistoso ante Trinidad y Tobago en la que el seleccionador espera contar con la mayoría de sus convocados para la repesca.

La nómina 

El desgarro sufrido por el guardameta Guillermo Viscarra en un partido de Copa Libertadores con su club, Alianza Lima, causó preocupación en el plantel técnico de Bolivia, aunque su recuperación fue alentadora.

Por esto, se prevé que una vez más Villegas deba elegir entre Viscarra y el experimentado portero Carlos Lampe, del Bolívar, disputa a la que también podría ingresar el joven arquero Gerónimo Govea, del Montevideo Wanderers uruguayo.

Otro experimentado que posiblemente sea llamado es el defensor y capitán Luis Haquin, del Al-Tai saudí, y de la nueva camada de jugadores, es probable que sea incluido el también zaguero Lucas Macazaga, del Leganés español.

Las esperanzas de gol para Bolivia están puestas en Miguelito, que quedó segundo en la tabla de artilleros de la eliminatoria suramericana junto al colombiano Luis Díaz, ambos con 7 anotaciones, una menos que el argentino Lionel Messi.

Además de Miguelito, compañero del brasileño Neymar en el Santos, está Monteiro, que hace unos días debutó con el Chungbuk Cheongju, de la segunda división coreana.

También fue muy esperado el retorno del centrocampista Ramiro Vaca, quien tuvo que cumplir una sanción de ocho meses por un dopaje por "contaminación cruzada".

Caso de Marcelo Martins

Quien no ha ocultado su deseo de ser convocado a Bolivia es su goleador histórico, Marcelo Martins Moreno, que recientemente salió de un retiro de casi dos años para sumarse al Oriente Petrolero boliviano.

El 'Flecheiro', que jugó seis jornadas de las eliminatorias al Mundial de 2026 sin anotar goles, se despidió de la selección en noviembre de 2023 y del futbol profesional en abril de 2024.

Villegas aseguró hace poco que habló con Martins, de 38 años, y le dijo que la "Verde" "requiere de jugadores en muy buenas condiciones físicas, técnicas y tácticas" y que la "única fórmula" para estar en la selección es "que llegue a un 100 %".

El ganador del encuentro entre Bolivia y Surinam deberá medirse con Irak por el ansiado cupo al Mundial 2026.

De lograrlo, Bolivia volverá a una Copa del Mundo después de 32 años, ya que la única y última vez que estuvo en el certamen por mérito propio fue en el disputado en EE.UU. en 1994, tras una mítica campaña liderada por el español Xabier Azkargorta.

*Información EFE.  

