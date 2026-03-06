Hansi Flick dará oportunidades a otros jugadores

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que el partido de este sábado en San Mamés contra el Athletic Club en La Liga EA Sports (14:00 horas GT) es "el momento de dar oportunidades a otros jugadores para demostrar lo buenos que son".
"Tenemos que gestionar el cansancio, es algo normal con tantos partidos. También tenemos jugadores de La Masía que tienen calidad, hemos tenido buenas experiencias en este aspecto. Mañana tendremos que gestionar las cargas de los jugadores, es el momento de dar oportunidades a otros jugadores para demostrar lo buenos que son", ha sentenciado Hansi Flick.
Hansi Flick, que ha comparecido en rueda de prensa tras el entrenamiento de este viernes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, ha confirmado que el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' viajará con el equipo, pero no estará en la convocatoria. "Entrenará con nosotros. Veremos cuándo vuelve, quizás tras el parón internacional o quizás antes", ha deslizado.
El preparador alemán Hansi Flick también ha confirmado que el delantero Robert Lewandowski estará "disponible", pero ha evitado opinar sobre si quiere que el polaco renueve su actual contrato, que vence en junio: "Robert es un jugador fantástico, que puede marcar 20 o 30 goles cada temporada sin problemas, pero nos vamos a centrar en los dos títulos que queremos ganar, que no será tarea fácil, y luego ya veremos".
Así llega el Barcelona
El Athletic Club, noveno en La Liga EA Sports, y el Barcelona, líder con cuatro puntos sobre el Real Madrid, se enfrentarán este sábado en San Mamés con el objetivo de aliviar la frustración por no haber accedido a la final de la Copa del Rey con una victoria que les acerque a sus objetivos: los puestos europeos y el título, respectivamente.
El conjunto azulgrana llegará a la cita inmerso en un buen momento de juego y resultados, después de tres victorias consecutivas entre todas las competiciones con un balance de 10 goles a favor y uno en contra, pese a la decepción de rozar la remontada y caer eliminado frente al Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey.
El estéril triunfo del martes (3-0) contra el equipo rojiblanco comportó un desgaste mayúsculo para la mermada plantilla del Barça, que perdió por lesión a sus dos laterales titulares, Jules Kounde y Alejandro Balde, que se suman a las bajas del también defensa Andreas Christensen, y de los centrocampistas Frenkie de Jong y Pablo Páez Gavira 'Gavi, que viajará con el equipo, pero no entrará en la lista.
La buena noticia para el Barcelona es al regreso del polivalente Eric Garcia, tras cumplir sanción en la Copa, y del delantero Robert Lewandowski, que este viernes se ejercitó con normalidad, ataviado con una máscara protectora por la fractura ósea sufrida en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo ante el Villarreal.
*Información EFE.