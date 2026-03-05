 Laporta y Font, candidatos a elecciones del Barcelona
Deportes

Joan Laporta y Víctor Font, candidatos a elecciones del Barcelona

Tras la proclamación de los candidatos, el 6 de marzo empezará de forma oficial la campaña electoral; los comicios son el 15 de marzo.

Laporta y Font, candidatos a elecciones del Barcelona
Laporta y Font, candidatos a elecciones del Barcelona / FOTO: EFE

La junta electoral del F. C. Barcelona ha proclamado a Joan Laporta y Víctor Font como candidatos a las elecciones a la presidencia de la entidad, previstas para el 15 de marzo, mientras que el precandidato Marc Ciria ha quedado fuera de los comicios al no alcanzar el mínimo de 2 mil 337 papeletas validadas.

Joan Laporta, el que más firmas presentó (8 mil 169), es también el que más ha conseguido que sean validadas (7 mil 226), por delante de Víctor Font, que ha conseguido de 4 mil 440 de las 5 mil 144 que aportó, y de Marc Ciria, que ha visto como 2 mil 247 apoyos han sido aceptados de los 2 mil 844 que entregó.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la junta electoral, reunida este jueves en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou y formada por J. Ignacio Soler-Cabot Serra, como presidente, y los vocales Jordi Serra Macià, Gerard Coderch Bastias, Mercè Ibarz Domingo y Antoni Ortega i Bayo. El vicepresidente en funciones del FC Barcelona y secretario de la junta directiva, Josep Cubells, ha presentado los resultados.

Arranque de la campaña electoral

Tras la proclamación de los candidatos, el 6 de marzo empezará de forma oficial la campaña electoral, que terminará el día 14 con la jornada de reflexión previa a los comicios del 15 de marzo, que coincidirán con la disputa del partido de la jornada 28 de La Liga EA Sports entre el Barcelona y el Sevilla en el Spotify Camp Nou.

El portavoz del club ha celebrado que el proceso de validación de las firmas se ha producido "sin incidencias destacables", aunque ha desvelado que una precandidatura presentó dos solicitudes durante el proceso electoral.

La primera, para aceptar la validez del apoyo de las papeletas que no estaban acompañadas por el DNI, no fue aceptada según marcan los estatutos. Y la segunda, referente a las dudas sobre la correcta aplicación de los criterios de verificación, fue aceptada y todo el proceso de validación de sus papeletas se realizó ante notario.

Laporta va por un cuarto mandato

Joan Laporta optará al cuarto mandato; segunda oportunidad para Font

De este modo, Laporta optará a la reelección. El abogado dirigió la entidad entre 2003 y 2010, cuando no pudo presentarse a la reelección tras agotar el límite de dos mandatos consecutivos que marcan los estatutos.

Después de perder en los comicios de 2015 ante Josep Maria Bartomeu, Laporta se convirtió en 2021 en el primer presidente elegido democráticamente en regresar al cargo tras un período de ausencia y aspirará a dirigir el club hasta 2031.

*Información EFE.

