 Víctor Font quiere nombrar a "Leo" Messi presidente de honor
Deportes

Víctor Font quiere nombrar a "Leo" Messi presidente de honor

Conoce los tres aspectos propuestos por el hoy precandidato a las elecciones del F. C. Barcelona, Víctor Font.

Víctor Font quiere nombrar a Messi presidente de honor
Víctor Font quiere nombrar a Messi presidente de honor / FOTO: EFE

El precandidato a las elecciones del F. C. Barcelona, Víctor Font, ha presentado este sábado tres propuestas relacionadas con Lionel Messi: Nombrarlo presidente honorífico del club, establecer una alianza comercial con el futbolista argentino y ofrecerle la oportunidad de que se retire vestido de azulgrana.

"Messi se tiene que retirar y tiene que decir adiós a todos los culés en el césped. El cómo depende, exclusivamente, primero de su voluntad y de su situación a finales de este año, cuando haya pasado el Mundial y haya acabado la temporada en la MLS, a finales de 2026", ha explicado Font.

El precandidato ha matizado que también dependerá "de la situación deportiva que tenga el Barcelona", aunque ha remarcado que "la única manera de que Messi se pueda despedir, como el Barcelona y Lionel merecen, es vestido de corto y en el césped".

Xavi Hernández volvería al Barcelona si Víctor Font gana las elecciones

Xavi lidera el proyecto de Font, el principal contrincante de Joan Laporta en las elecciones del próximo 24 de enero.

Plan sobre regreso de Messi

En un acto celebrado en el espacio Esklandestino de la capital catalana, Font, segundo en las últimas elecciones por detrás de Joan Laporta, ha explicado que a finales de 2023 presentó a la familia Messi un plan para su regreso al club catalán en caso de imponerse en los próximos comicios.

Por entonces, Messi ya militaba en el Inter Miami estadounidense, y Font, con la ayuda del fallecido empresario Gabriel Masfurroll, trasladó a su entorno un proyecto que habían empezado a desarrollar en la segunda mitad de 2022.

"No sabemos cuándo será posible esa reconciliación, pero ahora que no estamos en periodo electoral nos gustaría explicar cómo lo vemos nosotros", ha desvelado Font sobre la conversación mantenida con la familia del jugador. "El único impedimento para que Messi vuelva a casa se llama Joan Laporta", ha añadido.

Messi pisa de nuevo el césped del Spotify Camp Nou

“Ojalá algún día pueda volver”, escribió Lionel Messi, quien compartió una serie de imágenes sobre la visita a la que fue su casa durante mucho tiempo.

Messi, presidente honorario

En lo institucional, Font ha propuesto que Messi sea nombrado presidente de honor, una figura que requeriría una reforma estatutaria y la aprobación de la asamblea de socios. A su juicio, el astro argentino representa "los valores y la manera de hacer" del barcelonismo, y podría convertirse en su "mejor embajador a nivel mundial" del club.

El empresario ha calificado la ruptura con Messi como "uno de los mayores errores" del actual mandato y ha asegurado que, más allá del impacto deportivo, el club perdió oportunidades económicas y de proyección internacional.

El equipo de Font, según ha asegurado el precandidato, estudió durante meses distintos modelos de colaboración entre grandes iconos del deporte, como Michael Jordan con Nike o Roger Federer con On, para evaluar el potencial comercial de una alianza estratégica entre Messi y el Barcelona.

El proyecto deportivo, ha añadido, no se limita a un regreso como jugador, sino que contempla una relación a largo plazo que permita a Messi despedirse del barcelonismo "como merece" y, al mismo tiempo, contribuir al fortalecimiento institucional y financiero del club.

Candidato a la presidencia del Barcelona promete denunciar a Real Madrid TV si gana las elecciones

Víctor Font, candidato a la presidencia del Barcelona, anunció acciones legales contra Real Madrid TV si vence a Laporta en los comicios.

*Información EFE.

