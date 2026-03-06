Jesús López se refiere a las canchas de futbol de Guatemala

El Cobán Imperial del uruguayo Martín García y el Xelajú M. C. del mexicano Roberto Hernández igualaron 1-1 en el cierre de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, donde el futbolista mexicano-guatemalteco, Jesús Antonio López, aseguró que en nuestro país no hay ninguna cancha buena, y envío una especial petición a la Federación de Futbol de Guatemala (FFG).
Mediante una entrevista a un medio local, a Jesús López se le consultó sobre el estadio José Ángel Rossi, a lo que contestó: "El entorno me gusta, la cancha ojalá se pudiera arreglar.
Ante dicha respuesta, el entrevistador amplió diciendo de que en Guatemala lamentablemente no había buenas canchas de futbol, dando pie a una segunda respuesta de Jesús López: "En Guatemala no hay ninguna buena (cancha), ojalá la Federación le meta ojo a eso y ayude a los equipos para que puedan tener una mejor cancha donde podamos dar un mejor espectáculo para la gente que se lo merece".
El jugador de Xelajú M. C. cerró la entrevista con esta afirmación: "Con canchas tan feas y tan malas no se puede dar un buen espectáculo ni un ritmo de juego".
Xelajú es tercer puesto
El jueves se jugó el duelo entre Cobán Imperial vs. Xelajú en el estadio José Ángel Rossi de Cobán, municipio del departamento de Alta Verapaz, y los protagonistas debieron conformarse con el empate en el compromiso.
Janderson Pereira abrió el marcador para los locales en el cierre de la primera etapa, y en la segunda mitad, Manuel Romero igualó las acciones 1-1 cuando se jugaba el minuto 75.
El duelo quedó marcado por la expulsión de Raúl Calderón para los "Superchivos".
Tras 11 partidos, Xelajú suma 18 puntos y ocupa el tercer lugar de la tabla gracias a sus cinco victorias y tres empates.
El Xelajú, finalista de la Copa Centroamericana 2025, está a cuatro puntos del liderato que ostenta Comunicaciones.
La segunda vuelta arranca este fin de semana y el Xelajú jugará ante Aurora en Amatitlán el domingo 8 de marzo a las 11:00 horas.