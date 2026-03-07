Griezmann seguirá en el Atlético pese al interés de Orlando

La continuidad de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid parece estar garantizada, al menos por ahora. Así lo aseguró este sábado Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del club rojiblanco, quien despejó cualquier duda sobre el futuro inmediato del delantero francés. El futbolista tiene contrato vigente hasta 2027 y, de acuerdo con el dirigente, no existe ningún movimiento que apunte a una salida anticipada del equipo madrileño.
Las declaraciones de Alemany surgieron luego de que se conociera una propuesta del Orlando City SC para fichar al atacante antes del próximo 26 de marzo. Sin embargo, el directivo fue contundente al referirse al tema: "Tiene contrato con nosotros y va a seguir con nosotros. Ahí no hay ninguna novedad. Estamos donde estamos, está teniendo un rendimiento espectacular, va a estar con nosotros, va a seguir con nosotros y nada más", afirmó en declaraciones concedidas a Movistar+.
Griezmann seguirá siendo colchonero... Por ahora
Además de confirmar su continuidad, Alemany destacó el gran nivel que atraviesa el futbolista bajo las órdenes de Diego Simeone. El directivo también recordó el peso histórico del delantero dentro de la institución colchonera. "Antoine tiene esta temporada y otra más con nosotros. No veo mayor novedad. Antoine está en un momento de forma extraordinario, está haciendo unos partidazos espectaculares. Y teniendo en cuenta que es una leyenda y su estado de forma lo van a aplaudir como siempre", expresó.
Aun así, el futuro a mediano plazo no está completamente cerrado. No se descarta que, una vez finalizada la temporada, el Orlando City vuelva a intentar su fichaje. En distintas ocasiones, Griezmann ha manifestado su deseo de terminar su carrera en la Major League Soccer. Mientras tanto, el Atlético mantiene la mirada en sus objetivos deportivos: es finalista de la Copa del Rey y disputa los octavos de final de la UEFA Champions League, aunque en la LaLiga se encuentra a una distancia considerable de los líderes del campeonato.