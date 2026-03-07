 Hansi Flick: "No es fácil ganar en Bilbao"
Hansi Flick: "No es fácil ganar en Bilbao"

Por su parte, Ernesto Valverde dijo: "Era importante mostrar una reacción tras la eliminación de Copa".

Hansi Flick y Ernesto Valverde se midieron este sábado en Bilbao
Hansi Flick y Ernesto Valverde se midieron este sábado en Bilbao / FOTO: EFE

El técnico alemán del Barcelona, Hansi Flick, se mostró satisfecho con el triunfo de su equipo ante el Athletic Club en un campo complicado como San Mamés porque, valoró, "no es fácil ganar en Bilbao".

"El Athletic es un gran equipo con grandes aficionados. Es impresionante ganar aquí con portería a cero, tiene un gran equipo. Ha sido perfecto. Portería a cero y hemos ganado", comentó el técnico alemán en su valoración del partido.

Para el preparador blaugrana, uno de los factores clave para lograr este triunfo fue la entrada de Pedri al terreno de juego. "Es un jugador que cambia los partidos. Y hoy cambió el partido. Te hace tener más control, y eso para nosotros es muy bueno", se felicitó.

"Pedri hace a los jugadores mejores. Hemos jugado mejor en la segunda mitad que en la primera. Pero lo más importante para mí es que todos estamos luchando", valoró.

También fue decisivo Lamine Yamal, autor del único tanto del duelo, pese a que "no ha hecho su mejor partido, pero ya habéis visto lo importante que es". "Entrena mucho esas situaciones, es bueno tenerle a este nivel. Decide los partidos con una sola acción", afirmó.

Declaraciones de Ernesto Valverde

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, compareció este sábado tras la derrota ante el Barcelona contrariado tras el buen partido de su equipo, pero que no le sirvió para sumar contra el líder.

"Nos vamos fastidiados por el resultado, que es lo que nos importaba, pero el partido ha sido bueno. Seguramente hemos merecido más. Para nosotros, era importante mostrar una reacción tras la eliminación del otro día porque las eliminaciones siempre duelen. Jugábamos en nuestro campo, la entidad del rival, el favorito para ganar el título... Era importante mostrar una cara competitiva importante", señaló.

El técnico rojiblanco elogió el despliegue físico de los suyos. "Nos hemos vaciado desde el primer minuto, estábamos empujando, nos estábamos haciendo ilusiones con las ocasiones que habíamos tenido para el 1-0, pero luego han marcado ellos. Las que tienes, las tienes que acertar, y más contra estos equipos", aseveró.

El Barcelona derrota al Athletic Club y consolida su liderato

Con un gol de Lamine Yamal en la segunda mitad, el Barcelona derrotó al Athletic Club en San Mamés y se mantiene en el cima de LaLiga tras disputarse 27 jornadas.

*Información EFE.  

