 Resultado Athletic Club vs. Barcelona - Jornada 27 LaLiga
Deportes

El Barcelona derrota al Athletic Club y consolida su liderato

Con un gol de Lamine Yamal en la segunda mitad, el Barcelona derrotó al Athletic Club en San Mamés y se mantiene en el cima de LaLiga tras disputarse 27 jornadas.

Compartir:
Celebración de Lamine Yamal ante el Athletic Club - EFE
Celebración de Lamine Yamal ante el Athletic Club / FOTO: Agencia EFE

El FC Barcelona logró una trabajada victoria en su visita a San Mamés tras imponerse al Athletic Club en el marco de la jornada 27 de LaLiga. Sin desplegar su mejor fútbol, el conjunto blaugrana hizo lo suficiente para sumar tres puntos valiosos en un escenario siempre complicado. Durante gran parte del encuentro el partido fue parejo y con pocas ocasiones claras, especialmente en una primera mitad en la que ambos equipos mostraron más cautela que profundidad en ataque.

El Barcelona tuvo dificultades para imponer su ritmo en los primeros 45 minutos. La presión del Athletic y la falta de claridad en el último tercio del campo provocaron que las oportunidades de gol fueran escasas. El equipo visitante mantuvo el control del balón por momentos, pero le costó generar peligro real frente al arco rival, lo que mantuvo el marcador sin movimientos antes del descanso.

Barcelona sigue líder

La historia cambió en la segunda mitad gracias a los ajustes desde el banquillo. El ingreso de Pedri y Raphinha le dio mayor dinamismo al conjunto catalán, que empezó a encontrar espacios en la defensa local. Precisamente Pedri fue clave en la jugada que abrió el marcador, al filtrar un pase preciso para Lamine Yamal. El joven atacante definió con gran calidad, colocando el balón en el ángulo y desatando la celebración de los aficionados visitantes presentes en el estadio.

Con este triunfo, el Barcelona se consolida en la cima de la clasificación tras 27 jornadas disputadas, alcanzando los 67 puntos y ampliando su ventaja sobre su más cercano perseguidor, el Real Madrid, que suma 63 unidades.

Ahora, el equipo azulgrana cambia rápidamente de enfoque y pone su atención en la Champions League, donde deberá viajar a Inglaterra para visitar St. James’ Park y enfrentar al Newcastle en el partido de ida de los octavos de final del torneo continental.

Foto embed
Celebración de Lamine Yamal y Raphinha - Agencia EFE
Standings provided by Sofascore

En Portada

Continúan labores de búsqueda por derrumbe en zona 14t
Nacionales

Continúan labores de búsqueda por derrumbe en zona 14

11:39 AM, Mar 07
Con gol de Nicolás Martínez, Mixco derrota a Guastatoyat
Deportes

Con gol de Nicolás Martínez, Mixco derrota a Guastatoya

04:49 PM, Mar 07
Localizan fallecido al militar retirado Noel de Jesús Beteta Álvarezt
Nacionales

Localizan fallecido al militar retirado Noel de Jesús Beteta Álvarez

03:14 PM, Mar 07
Fátima Bosch responde a cuestionamientos sobre su coronación en conferencia de Harvardt
Farándula

Fátima Bosch responde a cuestionamientos sobre su coronación en conferencia de Harvard

04:42 PM, Mar 07
El Barcelona derrota al Athletic Club y consolida su lideratot
Deportes

El Barcelona derrota al Athletic Club y consolida su liderato

03:57 PM, Mar 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Donald TrumpJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos