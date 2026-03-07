Resultado Athletic Club vs. Barcelona - Jornada 27 LaLiga

El FC Barcelona logró una trabajada victoria en su visita a San Mamés tras imponerse al Athletic Club en el marco de la jornada 27 de LaLiga. Sin desplegar su mejor fútbol, el conjunto blaugrana hizo lo suficiente para sumar tres puntos valiosos en un escenario siempre complicado. Durante gran parte del encuentro el partido fue parejo y con pocas ocasiones claras, especialmente en una primera mitad en la que ambos equipos mostraron más cautela que profundidad en ataque.
El Barcelona tuvo dificultades para imponer su ritmo en los primeros 45 minutos. La presión del Athletic y la falta de claridad en el último tercio del campo provocaron que las oportunidades de gol fueran escasas. El equipo visitante mantuvo el control del balón por momentos, pero le costó generar peligro real frente al arco rival, lo que mantuvo el marcador sin movimientos antes del descanso.
Barcelona sigue líder
La historia cambió en la segunda mitad gracias a los ajustes desde el banquillo. El ingreso de Pedri y Raphinha le dio mayor dinamismo al conjunto catalán, que empezó a encontrar espacios en la defensa local. Precisamente Pedri fue clave en la jugada que abrió el marcador, al filtrar un pase preciso para Lamine Yamal. El joven atacante definió con gran calidad, colocando el balón en el ángulo y desatando la celebración de los aficionados visitantes presentes en el estadio.
Con este triunfo, el Barcelona se consolida en la cima de la clasificación tras 27 jornadas disputadas, alcanzando los 67 puntos y ampliando su ventaja sobre su más cercano perseguidor, el Real Madrid, que suma 63 unidades.
Ahora, el equipo azulgrana cambia rápidamente de enfoque y pone su atención en la Champions League, donde deberá viajar a Inglaterra para visitar St. James’ Park y enfrentar al Newcastle en el partido de ida de los octavos de final del torneo continental.