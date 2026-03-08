Mensaje de Cristiano Ronaldo en el marco del Día de la Mujer

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo se sumó a las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales. A través de su cuenta oficial, el delantero expresó su admiración y gratitud hacia las mujeres que han marcado su vida personal y familiar. "¡Rodeado de mujeres fuertes! Gio, mis hijas, mi madre y mis hermanas... Estoy agradecido por ustedes todos los días. ¡Feliz Día de la Mujer!", escribió el astro portugués, acompañando sus palabras con un mensaje de reconocimiento y cariño.
En su publicación, Ronaldo destacó especialmente a su pareja, la modelo Georgina Rodríguez, quien ha sido una figura clave en su vida durante los últimos años. Asimismo, recordó la influencia de su madre, Dolores Aveiro, a quien en múltiples ocasiones ha señalado como uno de los pilares más importantes de su carrera y de su crecimiento personal. A ellas se suman sus hermanas y sus hijas, quienes forman parte fundamental de su entorno familiar y de su vida cotidiana.
El fuerte vínculo de Cristiano Ronaldo con su familia
A lo largo de su trayectoria, Cristiano Ronaldo ha mencionado en diversas entrevistas el papel determinante que su madre tuvo en su formación, apoyándolo desde sus primeros pasos en el fútbol hasta convertirse en una de las mayores figuras del deporte mundial. Del mismo modo, su familia ha sido un apoyo constante en los momentos más importantes de su carrera, tanto dentro como fuera de las canchas.
El Día Internacional de la Mujer se celebra cada 8 de marzo desde principios del siglo XX y fue oficializado por la Organización de las Naciones Unidas en 1975. Esta fecha conmemora la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, mejores condiciones laborales y una sociedad más justa.
Más que una celebración, se trata de una jornada de reflexión y reconocimiento al papel fundamental que las mujeres desempeñan en todos los ámbitos de la vida social, cultural, económica y política alrededor del mundo.