 Mensaje de Cristiano Ronaldo en el marco del Día de la Mujer
Deportes

Cristiano Ronaldo comparte mensaje en el marco del Día Internacional de la Mujer

El futbolista dedicó un emotivo mensaje por el Día Internacional de la Mujer, destacando a su familia: "Rodeado de mujeres fuertes... estoy agradecido por ustedes todos los días".

Compartir:
Cristiano Ronaldo junto a su familia - instagram @cristiano
Cristiano Ronaldo junto a su familia / FOTO: instagram @cristiano

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo se sumó a las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales. A través de su cuenta oficial, el delantero expresó su admiración y gratitud hacia las mujeres que han marcado su vida personal y familiar. "¡Rodeado de mujeres fuertes! Gio, mis hijas, mi madre y mis hermanas... Estoy agradecido por ustedes todos los días. ¡Feliz Día de la Mujer!", escribió el astro portugués, acompañando sus palabras con un mensaje de reconocimiento y cariño.

En su publicación, Ronaldo destacó especialmente a su pareja, la modelo Georgina Rodríguez, quien ha sido una figura clave en su vida durante los últimos años. Asimismo, recordó la influencia de su madre, Dolores Aveiro, a quien en múltiples ocasiones ha señalado como uno de los pilares más importantes de su carrera y de su crecimiento personal. A ellas se suman sus hermanas y sus hijas, quienes forman parte fundamental de su entorno familiar y de su vida cotidiana.

El fuerte vínculo de Cristiano Ronaldo con su familia

A lo largo de su trayectoria, Cristiano Ronaldo ha mencionado en diversas entrevistas el papel determinante que su madre tuvo en su formación, apoyándolo desde sus primeros pasos en el fútbol hasta convertirse en una de las mayores figuras del deporte mundial. Del mismo modo, su familia ha sido un apoyo constante en los momentos más importantes de su carrera, tanto dentro como fuera de las canchas.

El Día Internacional de la Mujer se celebra cada 8 de marzo desde principios del siglo XX y fue oficializado por la Organización de las Naciones Unidas en 1975. Esta fecha conmemora la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, mejores condiciones laborales y una sociedad más justa.

Más que una celebración, se trata de una jornada de reflexión y reconocimiento al papel fundamental que las mujeres desempeñan en todos los ámbitos de la vida social, cultural, económica y política alrededor del mundo.

En Portada

Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha por la igualdadt
Nacionales

Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha por la igualdad

08:16 AM, Mar 08
Teherán amanece envuelta en nubes tóxicas tras ataques israelíes a instalaciones petrolerast
Internacionales

Teherán amanece envuelta en nubes tóxicas tras ataques israelíes a instalaciones petroleras

08:13 AM, Mar 08
Procesiones desvían recorrido por marcha del Día de la Mujert
Nacionales

Procesiones desvían recorrido por marcha del Día de la Mujer

07:31 AM, Mar 08
Rubio Rubín anota doblete en su estreno con El Paso Locomotivet
Deportes

Rubio Rubín anota doblete en su estreno con El Paso Locomotive

06:59 AM, Mar 08
Cristiano Ronaldo comparte mensaje en el marco del Día Internacional de la Mujert
Deportes

Cristiano Ronaldo comparte mensaje en el marco del Día Internacional de la Mujer

08:58 AM, Mar 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos