 FIFA revisará las sedes del Mundial 2030 en España
Deportes

FIFA revisará las sedes del Mundial 2030 en España

La supervisión será a partir de este lunes 9 de marzo y acompañará la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Compartir:
FIFA supervisará las sedes del Mundial 2030 en España
FIFA supervisará las sedes del Mundial 2030 en España / FOTO: EFE

Una delegación de la FIFA estará en España desde este lunes y durante dos semanas para visitar, junto a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), las sedes previstas para el Mundial de 2030, que España organizará junto con Portugal y Marruecos.

La delegación de trabajo, según comunicó la RFEF, mantendrá "encuentros con representantes del Gobierno de España, clubes y ciudades candidatas a ser sede".

La visita tiene como objetivo conocer de cerca los preparativos para la cita mundialista. El proceso de selección de las ciudades que serán sedes todavía está abierto y la decisión última es de la FIFA.

El Santiago Bernabéu toma ventaja para ser sede de la final del Mundial 2030

Desde España apuntan al Santiago Bernabéu como principal candidato a la final del Mundial 2030, aunque la FIFA no dará a conocer la sede de la final hasta finales del próximo año.

Las ciudades candidatas

En la candidatura presentada ante FIFA para organizar la competición, aparecían como sedes Anoeta (San Sebastián), Camp Nou (Barcelona), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilla), La Rosaleda (Málaga), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Zaragoza), RCDE Stadium (Barcelona), Riazor (A Coruña), San Mamés (Bilbao) y Santiago Bernabéu (Madrid).

La Rosaleda renunció formalmente en 2025 al no poder comprometerse a terminar las obras de remodelación a tiempo.

Rafael Louzán recibirá a esta delegación este lunes en Madrid como presidente de la RFEF, organismo que colaborará con FIFA en la organización de ese Mundial. Posteriormente, la delegación de FIFA visitará también Portugal y Marruecos, los otros países organizadores.

El Mundial de 2030 se jugará en España, Portugal y Marruecos, además de los partidos de inauguración en Paraguay, sede de la Conmebol, Argentina y Uruguay, que disputaron la primera final, como homenaje al centenario de la primera edición del torneo, que se jugó en 1930 en Montevideo.

Presentan los estadios candidatos para albergar la final del Mundial 2030

La candidatura de estos tres estadios será evaluada por la FIFA durante el congreso anual del próximo 11 de diciembre.

Mundial 2030

La Copa Mundial de la FIFA 2030 será la edición número 24 del torneo y tendrá un carácter muy especial: Celebrará el centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en 1930 en Uruguay.

Se trata de la primera Copa del Mundo que se jugará en tres continentes (Europa, África y América del Sur) y en seis países en total.

España acogerá la final, según confirmaciones de su federación en enero de 2026.

Es la primera vez en África desde Sudáfrica 2010, en Sudamérica desde Brasil 2014 y en Europa desde Rusia 2018.

Próximo sueño: Mundial 2030, el que conmemora los 100 años

De la mano de Luis Fernando Tena, Guatemala no logró el sueño mundialista; y ahora, la misión será para la cita europea y sudamericana.

*Información EFE.

En Portada

Día de la Mujer: Exigen justicia en Plaza de la Constituciónt
Nacionales

Día de la Mujer: Exigen justicia en Plaza de la Constitución

01:07 PM, Mar 08
Un gol en el último minuto le da el triunfo a Mictlán ante Municipalt
Deportes

Un gol en el último minuto le da el triunfo a Mictlán ante Municipal

05:04 PM, Mar 08
Irán advierte a Trump que si sigue la guerra no se podrá vender petróleo ni producirlot
Internacionales

Irán advierte a Trump que si sigue la guerra no se podrá vender petróleo ni producirlo

11:22 AM, Mar 08
¿XV años o concierto millonario? La fiesta de la mexicana Mafer que está explotando en redest
Viral

¿XV años o concierto millonario? La fiesta de la mexicana Mafer que está explotando en redes

01:30 PM, Mar 08
Niño y mujer de la tercera edad mueren en río de Quichét
Nacionales

Niño y mujer de la tercera edad mueren en río de Quiché

03:34 PM, Mar 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesLiga NacionalSeguridadEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos