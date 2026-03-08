Se cumplen nueve años de la remontada del Barcelona

Este 8 de marzo de 2026, Día Internacional de la Mujer, el F. C. Barcelona conmemora un año más de la remontada más épica de su historia: 6-1 ante París Saint-Germain en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2016-2017.
El equipo del entonces entrenador español Luis Enrique llegaba con una desventaja de 0-4 al Camp Nou, y con la necesidad de hacer cinco goles de diferencia para avanzar a los cuartos de final. Sucede que en la ida, los goles de Ángel Di María (doblete), Julian Draxler y Edinson Cavani dejaban mal parado a los blaugranas para el duelo de vuelta.
Para la vuelta, partido que se jugó un 8 de marzo de 2017 en el Camp Nou, el Barcelona se adelantaba rápidamente con el gol del uruguayo Luis Suárez (3).
Posteriormente, Layvin Kurzawa al 40 anotaba en su propia portería y Lionel Messi al 50 hacía el 3-0, quedando a un gol de igualar las acciones y a dos de encontrar la clasificación con 40 minutos de juego por delante.
Pero el uruguayo Edinson Cavani marcó un golazo al 62 para el 3-1 en el partido, 3-5 en lo global y obligando al Barcelona a hacer tres goles más.
Tres goles en la recta final
Se llegó el minuto 88 y todo parecía estar perdido. Pero Neymar, de un extraordinario partido, coronó un doblete al 88 y 90+1 dejando a un gol el objetivo de clasificar a los cuartos de final de la Champions League.
En la última jugada del partido, 90+6, apareció una jugada que terminó de definir Sergi Roberto para un marcador de 6-1 en el partido y un apretado 6-5 en el global y con ello se clasificó a siguiente ronda.
En los cuartos de final, Barcelona no pudo ante la Juventus y cayó eliminado con un global de 3-0. El cuadro italiano disputó la final de aquella Champions League con Real Madrid y la "Orejona" quedó en poder de los madridistas.
Relato de Emisoras Unidas de Guatemala
Enrique "Kike" Rodríguez fue el relator de Emisoras Unidas en llevar aquel histórico partido junto a Marco Tulio Ipuerto en los comentarios. Tras el gol de Sergi Roberto, el llamado "Gol de mí país" explotó en alegría y transmitió uno de sus mejores relatos.
"Sí puede ser, lo hizo el Barsa. Lo hizo el único que lo podría hacerlo, el Barcelona. El Barcelona elimina al París sobre la hora. El Barsa hizo lo imposible y con ayuda de medio mundo eliminó al París. Con ayuda de los propios jugadores del París, del árbitro y del talento de cada uno, elimina al equipo francés", fueron algunas de sus frases que se escucharon en el 89.7 FM de Emisoras Unidas de Guatemala hace nueve años.