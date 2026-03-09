Anuncian los combates de 'La Velada del Año 6'

El streamer español Ibai Llanos anunció oficialmente los detalles de La Velada del Año 6, el espectáculo de boxeo entre creadores de contenido que se ha convertido en uno de los eventos digitales más vistos del mundo. La presentación se realizó durante una transmisión en vivo que comenzó a las 19:00 horas en España (12:00 en Guatemala), en la que el creador reveló la fecha, el lugar y el cartel completo de combates que formarán parte del esperado evento.
La próxima edición se celebrará el 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja, ubicado en Sevilla, España. Este escenario volverá a reunir a miles de fanáticos del streaming y del entretenimiento digital, quienes asistirán para presenciar en directo uno de los espectáculos más populares de internet. Además del público presente en el estadio, se espera que millones de espectadores sigan la transmisión en línea desde distintas partes del mundo.
Detalles de La Velada del Año 6
La Velada del Año nació en 2021 como una iniciativa de Ibai para enfrentar a streamers, youtubers e influencers en combates de boxeo amateur. Lo que comenzó como un experimento dentro del ecosistema del streaming terminó convirtiéndose en un fenómeno global que reúne a enormes audiencias. Cada edición combina enfrentamientos entre creadores de contenido, presentaciones musicales y una producción de gran escala que se transmite de forma gratuita a través de internet.
En sus ediciones más recientes, el evento ha logrado romper récords de audiencia en plataformas de streaming, consolidando a su organizador como uno de los productores de espectáculos digitales más influyentes de la actualidad. Para esta sexta edición, el cartel incluye los siguientes combates:
- Edu Aguirre vs Gastón Edul
- Fabiana Sevillano vs La Parce
- Clersss vs Natalia MX
- Lit Killah vs Kidd Keo
- Angie Velasco vs Alondrissa
- Viruzz vs Gero Arias
- RoRo vs X Samy Rivers
- Marta Díaz vs Tatiana Kaer
- Plex vs Fernanfloo
- IlloJuan vs TheGrefg