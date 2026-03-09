 Futuro de la Finalissima se resolverá en las próximas horas
Deportes

El futuro de la Finalissima se resolverá en las próximas horas

La RFEF informó que en las próximas 48 horas se tomará una decisión sobre la Finalissima prevista en Catar, en medio de la incertidumbre generada por la situación en Oriente Medio.

Argentina y España disputarán la segunda edición de la Finalissima
Argentina y España disputarán la segunda edición de la Finalissima / FOTO: Conmebol

La disputa de la Finalissima, el esperado enfrentamiento entre campeones continentales, atraviesa horas decisivas. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), informó que la decisión definitiva sobre la realización del partido, programado inicialmente para el 27 de marzo en Catar, se tomará en un plazo máximo de 48 horas. La incertidumbre surge debido al conflicto bélico que afecta actualmente a varias zonas de Oriente Medio, situación que ha obligado a las autoridades deportivas a evaluar con cautela el desarrollo del evento.

Louzán explicó que el tiempo apremia, especialmente por la relevancia que estos compromisos tienen dentro de la planificación deportiva de la selección española. Según indicó, la federación trabaja junto a distintas entidades y organismos para analizar el escenario con detenimiento y tomar la mejor decisión posible. "En un período muy corto de tiempo vamos a comunicar una respuesta", señaló el dirigente, dejando claro que el objetivo es encontrar una solución que garantice tanto la seguridad como la correcta preparación del equipo de cara al próximo Mundial.

Horas clave para la Finalissima

El presidente de la RFEF también aprovechó la ocasión para expresar su solidaridad con los países afectados por la situación en la región. Destacó que existe una relación cercana con naciones como Catar y Arabia Saudí, por lo que la preocupación no solo se centra en el evento deportivo, sino también en las dificultades que atraviesan estas poblaciones. Desde el inicio del conflicto, explicó Louzán, se ha mantenido un seguimiento constante del contexto para comprender mejor su evolución y actuar en consecuencia.

Asimismo, el dirigente recordó la reciente experiencia de la selección española femenina durante su viaje a Turquía para disputar un partido de clasificación al Mundial de 2027. Louzán afirmó que se priorizó en todo momento la tranquilidad del grupo, ofreciendo a jugadoras y miembros del cuerpo técnico la posibilidad de decidir libremente si preferían no viajar. Sin embargo, todos optaron por continuar con la convocatoria, contando además con el respaldo permanente de la embajada y de las autoridades turcas durante su estancia.

Foto embed
La Finalissima 2026 debería enfrentar a España y Argentina en Catar - UEFA

