 LaLiga presenta un balón especial contra el racismo
Deportes

LaLiga presenta un balón especial contra el racismo

Un balón diseñado por SUSO33 se utilizará en próximas jornadas de LaLiga, el ascenso español y Liga Femenina dentro de la campaña contra el racismo.

LaLiga presenta un balón especial contra el racismo - EFE
LaLiga presenta un balón especial contra el racismo / FOTO: Agencia EFE

La lucha contra el racismo en el fútbol sumará un nuevo símbolo durante las próximas jornadas del campeonato español. LaLiga presentó un balón especial diseñado por el artista urbano SUSO33, que será utilizado como parte de la campaña VS Racism. Esta pelota conmemorativa rodará en la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS, en la jornada 31 de LALIGA HYPERMOTION y también en la jornada 23 de Liga F, reforzando el mensaje contra la discriminación dentro y fuera de los estadios.

El diseño forma parte de una iniciativa conjunta entre LaLiga, la marca deportiva Puma y Liga F, que busca unir el fútbol con el arte y el compromiso social. Según informaron las organizaciones en un comunicado, el objetivo es utilizar el impacto mediático del deporte para promover una cultura de respeto e inclusión, recordando que cada partido también puede ser una plataforma para generar conciencia y cambio social.

LaLiga continúa en su lucha contra el racismo

No es la primera vez que SUSO33 participa en esta iniciativa. El creador, reconocido por su trayectoria en el arte urbano y el grafiti en España, ya colaboró anteriormente con la campaña al diseñar una camiseta conmemorativa y otro balón en 2025. Su estilo artístico vuelve a plasmarse en esta edición especial, que combina elementos visuales y mensajes simbólicos destinados a transmitir unidad y rechazo a cualquier forma de racismo.

El balón también incorpora un fragmento del himno oficial lanzado en marzo de 2024 contra la discriminación: "Hay un color que recorre el planeta, bajo tu camiseta y es el mismo de mi corazón. Yo te amaré por encima de todo, más allá del escudo, solo unidos podremos vencer". Con este lanzamiento, Puma, LaLiga y Liga F reafirman su compromiso con un fútbol más inclusivo, impulsando el mensaje de "la fuerza de todos contra el racismo" en cada encuentro.

