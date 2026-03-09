Xavi Hernández arremete contra Joan Laporta

A una semana de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, el exjugador y exentrenador azulgrana Xavi Hernández rompió su silencio con una entrevista concedida a La Vanguardia, en la que lanzó duras críticas contra el actual presidente Joan Laporta y su entorno. Tras dos años sin hacer declaraciones públicas sobre su salida del club, el técnico explicó que decidió hablar ahora porque siente la necesidad de contar su versión de los hechos. "Decidí tras mi salida no hacer ninguna declaración por respeto al Barça. La gente sabe cómo quiero al club, toda mi familia es culé...", afirmó. Sin embargo, añadió que ya no podía callar más: "Tengo la necesidad de explicarme, lo llevo dentro y necesito aclararlo".
Xavi aseguró que su relación con Laporta comenzó de manera muy positiva, incluso recordando que fue el propio presidente quien apostó por él para dirigir al equipo. No obstante, con el paso del tiempo esa relación se deterioró profundamente. "De hecho, yo ficho por el Barça gracias a él, pero me acabó fallando", expresó el exentrenador. Según su relato, la decisión de prescindir de sus servicios no fue tomada directamente por el mandatario, sino por alguien que, en su opinión, tiene un peso determinante en la estructura del club: Alejandro Echevarría. "Prescinde de mí como entrenador sin decirme la verdad, condicionado por una persona que creo que está por encima del presidente que es Alejandro Echevarría. Es decir, quien prescinde de mí como entrenador es Alejandro", sostuvo.
Xavi Hernández lanza duras críticas contra la gestión de Laporta
El exmediocampista también aseguró que la influencia de Echevarría dentro del club es mayor de lo que se percibe públicamente. "Así funciona este Barça, prácticamente lo dirige Alejandro Echevarría", afirmó. Para Xavi, la decepción es aún mayor debido a la cercanía personal que mantenía con él. "Era una persona con la cual yo tenía una relación íntima, de amistad y por eso es la decepción más grande quizá en mi salida del Barça. Me falló por completo", subrayó.
En su relato, Xavi repasó cronológicamente los acontecimientos que marcaron el final de su etapa en el banquillo azulgrana. Según explicó, en enero de su última temporada había comunicado al club que no continuaría a partir de junio por el bien de ambas partes. Sin embargo, los dirigentes insistieron durante meses para que cambiara de opinión. "Ellos me decían constantemente que me tenía que quedar, me intentaban convencer", recordó. Tras una eliminación en la Champions ante el Paris Saint-Germain y la derrota en LaLiga frente al Real Madrid, la situación dio un giro. Aun así, Xavi reveló que en una cena celebrada en casa de Laporta, conocida como la "cena del sushi", el presidente lo persuadió para continuar. "Xavi, yo no veo al equipo sin ti, no veo el Camp Nou nuevo sin ti, no veo el 125 aniversario del club sin ti como entrenador", aseguró que le dijo el mandatario.
El técnico también denunció que se construyó un relato para justificar su salida, especialmente relacionado con la preparación física del equipo. "Se habló de eso en los medios... Yo le interrumpí y le dije que esto no era así. Hay datos que demuestran que desde 2003 no ha habido un Barça que haya corrido más que nuestro campeón de Liga", explicó. Según su versión, esa narrativa fue utilizada para debilitar su posición. Incluso afirmó que se difundieron rumores entre los futbolistas sobre una supuesta lista de bajas. "Eso me duele aún porque no es verdad", aseguró. Además, acusó a Echevarría de comentar a jugadores como Sergi Roberto, Ronald Araújo, Pedri o Raphinha que él pretendía venderlos.
Finalmente, Xavi también abordó el frustrado regreso de Lionel Messi al club mientras él era entrenador. Según explicó, el retorno del astro argentino estaba muy avanzado a inicios de 2023. "Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver", relató.
Sin embargo, aseguró que fue Laporta quien frenó la operación. "Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir", afirmó. Pese a mantener buena relación con Messi, Xavi prefirió no profundizar sobre sus conversaciones privadas. Asimismo, descartó un posible regreso al club en el futuro: "Yo ahora pienso que no voy a volver nunca más al Barça. Ya he hecho mi etapa como jugador y entrenador".