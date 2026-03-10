El Barça recibe el aval para aumentar el aforo del Camp Nou

El Barcelona recibió este miércoles una noticia clave para el futuro inmediato de su estadio. El Ayuntamiento de la ciudad concedió la licencia de primera ocupación correspondiente a la fase 1c de la remodelación del Spotify Camp Nou, lo que permitirá aumentar significativamente el número de aficionados presentes en los partidos. Con esta autorización, el recinto podrá acoger hasta 62.000 espectadores, ampliando el aforo provisional que hasta ahora se situaba en alrededor de 45.000 asientos.
La nueva licencia incluye la habilitación de los dos anfiteatros situados en el gol norte del estadio. Esta zona se suma a los sectores ya autorizados previamente en las fases 1a y 1b, que comprenden las áreas de tribuna, lateral y gol sur en la primera y segunda gradería. Gracias a estos avances en las obras de remodelación, el club continúa recuperando progresivamente la capacidad de uno de los recintos deportivos más emblemáticos del mundo.
Más aforo para el Spotify Camp Nou en medio de su remodelación
El incremento del aforo podría hacerse efectivo ya este domingo 15 de marzo, cuando el conjunto azulgrana reciba al Sevilla en un partido de Liga que además coincidirá con las elecciones a la presidencia del club. La ampliación permitirá una mayor presencia de socios y aficionados en las gradas, algo que también podría favorecer la participación en los comicios que definirán el futuro institucional de la entidad.
El presidente saliente y candidato a la reelección, Joan Laporta, había insistido en las últimas semanas en la importancia de obtener esta autorización cuanto antes. Con el nuevo permiso, el club también deberá gestionar la asignación de unos 14.000 abonos correspondientes al sector del gol norte, que se distribuirán prioritariamente entre los socios. Además, se prevé habilitar alrededor de 1.200 asientos en el gol sur para la grada de animación. Cuando finalicen por completo las obras del estadio, el Spotify Camp Nou tendrá una capacidad aproximada de 105.000 espectadores.