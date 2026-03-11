Denuncian a Rodri Hernández por uso indebido de un dron

El mediocampista español Rodri Hernández, figura del Manchester City, se encuentra en el centro de una polémica luego de que vecinos de su edificio en el centro de Manchester presentaran una denuncia ante la policía por un presunto uso indebido de un dron. De acuerdo con reportes de la Greater Manchester Police, las autoridades confirmaron que recibieron la queja y que ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.
Según medios británicos, el futbolista de 29 años habría sido visto operando el dispositivo desde el balcón de su penthouse. Algunos residentes del edificio afirmaron que el dron volaba a escasa distancia de varias ventanas, lo que generó preocupación entre los vecinos por una posible invasión a su privacidad. La situación provocó inquietud en quienes habitan en los pisos superiores, donde la expectativa de privacidad suele ser uno de los principales atractivos de vivir a gran altura.
Sin pronunciamiento de Rodri o su club
Una de las residentes relató a la prensa que se sorprendió al observar el dron a apenas un metro de su ventana mientras se encontraba en su apartamento. La mujer aseguró que el momento resultó incómodo tanto para ella como para su pareja, ya que no esperaban que un dispositivo aéreo estuviera tan cerca de su vivienda. Otros vecinos coincidieron en que el episodio alteró la sensación de tranquilidad que normalmente ofrece el edificio.
La denuncia formal surgió después de que una pareja que vive en el piso 34 detectara una luz verde intermitente frente a su ventana durante la noche. Tras percatarse de que el aparato regresaba al balcón del jugador, decidieron contactar a las autoridades a través del número policial habilitado para este tipo de reportes. El incidente también fue ampliamente comentado en el grupo de WhatsApp de los residentes, donde varios expresaron su preocupación por el uso del dron en la zona.
El caso ha reavivado el debate sobre el uso de drones en entornos urbanos densamente poblados y los límites legales relacionados con la privacidad. Aunque el Reino Unido cuenta con regulaciones específicas para estos dispositivos, el episodio ha generado interrogantes sobre su aplicación en espacios residenciales. Mientras la policía continúa con las averiguaciones, ni Rodri Hernández ni representantes del Manchester City han emitido declaraciones públicas sobre el asunto, por lo que se espera que las investigaciones determinen si existió o no una infracción a la normativa vigente.