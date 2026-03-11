 Noche histórica en la NBA: Bam Adebayo anota 83 puntos
Deportes

Noche histórica en la NBA: Bam Adebayo anota 83 puntos

Adebayo firmó la segunda mayor anotación en la historia de la NBA, superando los 81 de Kobe Bryant y quedando solo por detrás de los 100 de Wilt Chamberlain.

Compartir:
Noche histórica en la NBA: Bam Adebayo anota 83 puntos - EFE
Noche histórica en la NBA: Bam Adebayo anota 83 puntos / FOTO: Agencia EFE

La NBA vivió una noche histórica este martes gracias a una actuación descomunal de Bam Adebayo. El pívot del Miami Heat firmó 83 puntos frente a los Washington Wizards, una cifra que lo coloca inmediatamente entre las mayores exhibiciones individuales que ha visto la liga. Con esta actuación, Adebayo no solo lideró la contundente victoria de su equipo por 150-129, sino que también grabó su nombre en los libros de historia del baloncesto.

El jugador dominó el partido desde el inicio con una impresionante efectividad ofensiva. Adebayo encestó 20 de sus 43 intentos de campo, incluyendo 7 triples en 22 lanzamientos, además de convertir 36 de 43 tiros libres. Su impacto se sintió durante los 41 minutos y 49 segundos que permaneció en la cancha, donde se convirtió en una pesadilla constante para la defensa rival.

Bam Adebayo superó números de leyendas de la NBA

La producción ofensiva del pívot se distribuyó a lo largo de todo el encuentro con un ritmo arrollador. En el primer cuarto ya había anotado 31 puntos, marcando el tono de una noche extraordinaria. Posteriormente sumó 12 en el segundo periodo, 19 en el tercero y cerró con otros 21 en el último cuarto para completar una actuación sencillamente memorable.

Con sus 83 puntos, Adebayo superó los 81 que Kobe Bryant anotó en 2006 ante los Toronto Raptors, una de las actuaciones más recordadas en la historia de la liga. Solo Wilt Chamberlain, con los legendarios 100 puntos que consiguió en 1962 frente a los New York Knicks, ha logrado una marca superior en un solo partido, lo que dimensiona la magnitud del logro alcanzado por el jugador del Heat.

La hazaña provocó una inmediata reacción en el mundo del baloncesto, especialmente en redes sociales, donde varias leyendas del deporte elogiaron la actuación del pívot. Mientras tanto, el Miami Heat continúa en gran forma colectiva, sumando su sexta victoria consecutiva y alcanzando un balance de 37-29 en la Conferencia Este, lo que mantiene al equipo en plena lucha por mejorar su posición de cara a la recta final de la temporada.

En Portada

TSE saluda elección de nueva magistratura y reafirma compromiso con la democraciat
Nacionales

TSE saluda elección de nueva magistratura y reafirma compromiso con la democracia

06:28 AM, Mar 11
Autobús vuelca en San Pedro Sacatepéquez: al menos 10 heridost
Nacionales

Autobús vuelca en San Pedro Sacatepéquez: al menos 10 heridos

07:17 AM, Mar 11
Videos muestran violentos asaltos contra ventas de comida en distintos puntos de Guatemalat
Nacionales

Videos muestran violentos asaltos contra ventas de comida en distintos puntos de Guatemala

07:41 AM, Mar 11
BYD evalúa la posibilidad de competir en la Fórmula 1t
Deportes

BYD evalúa la posibilidad de competir en la Fórmula 1

07:54 AM, Mar 11
Noche histórica en la NBA: Bam Adebayo anota 83 puntost
Deportes

Noche histórica en la NBA: Bam Adebayo anota 83 puntos

07:12 AM, Mar 11

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadEstados Unidosredes socialesLiga NacionalEE.UU.Real MadridDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos