Juan Ignacio Maegli recibe el alta del hospital

Mediante su perfil de Instagram, el cinco veces olímpico, el guatemalteco Juan Ignacio Maegli realizó una actualización de su estado de salud tras sufrir a inicios de mes un accidente que le cambió totalmente su vida.
"Actualización de la operación/recuperación. Muchísimas gracias a todos los que me han escrito y han estado pendientes. No paro de pensar en lo bendecido y en las buenas manos que caí para que este susto lo logre superar lo antes posible", empezó reconociendo Juan Ignacio Maegli, atleta que ha representado a Guatemala en los Juegos Olímpicos de 2008, 2012, 2016, 2020 y 2024.
Añadió: "He progresado muchísimo los últimos días, puedo hacer ciertas cosas solo y hoy salgo de hospital. Pensando en un posible regreso a Guatemala la semana que viene", detalló el velerista, el más importante del país.
Respecto a detalles de su salud, Maegli explicó que: "La fusión de las vértebras torácicas salió muy bien y el pronóstico es tres meses de reposo en lo que se recuperan las fracturas en las vértebras cervicales. Estoy confiando de poder hacer una recuperación al 100% y no paro de pensar en lo agradecido que estoy con todos los involucrados en mi traslado, hospitalización, operación, recuperación y seguro que alguien cuidándome desde arriba que esté accidente no pasó a más".
Su caso evita una tragedia más grande
En la parte final de su publicación, la cual fue acompañada por una serie de tomografías donde se muestra la gravedad de su lesión, y videos donde se ve cómo da sus primeros pasos tras la intervención quirúrgica, el atleta chapín contó que tras el accidente estuvo consciente.
"Como último, durante el golpe, todo el tiempo estuve consciente a pesar haber caído en un hoyo profundo a varios kilómetros por hora. Mi casco, cumplió la función, se partió y no tuve ningún golpe en la cabeza. Eso me permitió estar consciente para esperar a ser manipulado correctamente".
En ese sentido, y con el objeto de brindar un mensaje de prevención y concientización, Juan Ignacio Maegli dijo: "Si pueden, nunca escatimen en comprar el mejor casco posible y cambiarlo según los tiempos de vencimiento".
Juan Ignacio Maegli sufrió una caída durante el la competencia de ciclismo de montaña conocida como Reto Quetzal en Panajachel, Sololá, donde tuvo varias vértebras cervicales fracturadas. Posteriormente al accidente, fue trasladado a la ciudad capital, y luego, a un centro asistencial de Estados Unidos, donde hoy fue dado de alta.