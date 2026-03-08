Juan Ignacio Maegli inicia recuperación tras cirugía

El velerista guatemalteco Juan Ignacio Maegli, uno de los máximos referentes de la navegación a vela en Guatemala y cinco veces atleta olímpico, atraviesa un proceso de recuperación luego de someterse a una operación tras un accidente. El deportista, quien ha representado al país en los Juegos Olímpicos de 2008, 2012, 2016, 2020 y 2024, sufrió un percance el pasado jueves 5 de marzo mientras participaba en la competencia de ciclismo de montaña conocida como Reto Quetzal.
De acuerdo con información proporcionada por la Policía Municipal de Tránsito de Panajachel, Maegli estuvo involucrado en un accidente mientras competía con su bicicleta. El impacto le provocó un fuerte golpe que obligó a su traslado inmediato a un centro asistencial, donde fue atendido por personal médico especializado para evaluar la gravedad de las lesiones.
Juan Ignacio Maegli comparte su estado de salud
Este domingo 8 de marzo, el atleta compartió públicamente detalles sobre su estado de salud a través de un mensaje dirigido a sus seguidores. En el comunicado agradeció las muestras de apoyo recibidas tras el incidente. "Quiero agradecer a todos la enorme cantidad de mensajes que he recibido y todas sus oraciones para que todo saliera bien. Trataré de responder uno por uno porque aprecio cada mensaje mucho, pero por ahora me cuesta un poco", expresó el deportista.
Maegli también confirmó que fue sometido a una intervención quirúrgica que resultó exitosa. "La operación salió muy bien, estuve muy bendecido de estar en muy buenas manos. Ya empecé la recuperación. Tengo varias vértebras cervicales fracturadas que se repararán con el tiempo, pero las vértebras torácicas ya están bajo control por medio de la operación", explicó el velerista, quien además destacó uno de los momentos más alentadores de su proceso tras la cirugía.
Finalmente, el atleta relató que uno de sus mayores deseos tras la operación era poder volver a caminar. "Lo que me mantuvo con esperanzas era poder volver a caminar y le pedí favor al equipo si podía hacerlo después de la operación. Me dejaron dar unos pasos unas horas después de la operación, por lo cual estoy muy feliz. Hoy espero poder caminar un poco más", indicó. El guatemalteco concluyó su mensaje agradeciendo nuevamente el apoyo recibido y expresó su esperanza de lograr una recuperación completa: "Muchas gracias a todos por sus deseos y oraciones, espero poder hacer una recuperación al 100%".