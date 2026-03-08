 Juan Ignacio Maegli inicia recuperación tras cirugía
Deportes

Juan Ignacio Maegli inicia proceso de recuperación tras cirugía

El atleta olímpico Juan Ignacio Maegli fue sometido a una operación por lesiones cervicales tras sufrir un accidente mientras participaba en una competencia de ciclismo de montaña

Compartir:
Operan con éxito al atleta olímpico Juan Ignacio Maegli - instagram @juanimaegli
Operan con éxito al atleta olímpico Juan Ignacio Maegli / FOTO: instagram @juanimaegli

El velerista guatemalteco Juan Ignacio Maegli, uno de los máximos referentes de la navegación a vela en Guatemala y cinco veces atleta olímpico, atraviesa un proceso de recuperación luego de someterse a una operación tras un accidente. El deportista, quien ha representado al país en los Juegos Olímpicos de 2008, 2012, 2016, 2020 y 2024, sufrió un percance el pasado jueves 5 de marzo mientras participaba en la competencia de ciclismo de montaña conocida como Reto Quetzal.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Municipal de Tránsito de Panajachel, Maegli estuvo involucrado en un accidente mientras competía con su bicicleta. El impacto le provocó un fuerte golpe que obligó a su traslado inmediato a un centro asistencial, donde fue atendido por personal médico especializado para evaluar la gravedad de las lesiones.

Juan Ignacio Maegli comparte su estado de salud

Este domingo 8 de marzo, el atleta compartió públicamente detalles sobre su estado de salud a través de un mensaje dirigido a sus seguidores. En el comunicado agradeció las muestras de apoyo recibidas tras el incidente. "Quiero agradecer a todos la enorme cantidad de mensajes que he recibido y todas sus oraciones para que todo saliera bien. Trataré de responder uno por uno porque aprecio cada mensaje mucho, pero por ahora me cuesta un poco", expresó el deportista.

Maegli también confirmó que fue sometido a una intervención quirúrgica que resultó exitosa. "La operación salió muy bien, estuve muy bendecido de estar en muy buenas manos. Ya empecé la recuperación. Tengo varias vértebras cervicales fracturadas que se repararán con el tiempo, pero las vértebras torácicas ya están bajo control por medio de la operación", explicó el velerista, quien además destacó uno de los momentos más alentadores de su proceso tras la cirugía.

Finalmente, el atleta relató que uno de sus mayores deseos tras la operación era poder volver a caminar. "Lo que me mantuvo con esperanzas era poder volver a caminar y le pedí favor al equipo si podía hacerlo después de la operación. Me dejaron dar unos pasos unas horas después de la operación, por lo cual estoy muy feliz. Hoy espero poder caminar un poco más", indicó. El guatemalteco concluyó su mensaje agradeciendo nuevamente el apoyo recibido y expresó su esperanza de lograr una recuperación completa: "Muchas gracias a todos por sus deseos y oraciones, espero poder hacer una recuperación al 100%".

En Portada

Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha por la igualdadt
Nacionales

Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha por la igualdad

08:16 AM, Mar 08
Teherán amanece envuelta en nubes tóxicas tras ataques israelíes a instalaciones petrolerast
Internacionales

Teherán amanece envuelta en nubes tóxicas tras ataques israelíes a instalaciones petroleras

08:13 AM, Mar 08
Procesiones desvían recorrido por marcha del Día de la Mujert
Nacionales

Procesiones desvían recorrido por marcha del Día de la Mujer

07:31 AM, Mar 08
Rubio Rubín anota doblete en su estreno con El Paso Locomotivet
Deportes

Rubio Rubín anota doblete en su estreno con El Paso Locomotive

06:59 AM, Mar 08
Juan Ignacio Maegli inicia proceso de recuperación tras cirugíat
Deportes

Juan Ignacio Maegli inicia proceso de recuperación tras cirugía

09:28 AM, Mar 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos