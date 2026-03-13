 Dobladas San Carlos campeón de Liga de Futsal de Guatemala
Deportes

La Liga de Futsal de Guatemala definió a su campeón

El Domo Polideportivo de la zona 13 vivió una gran fiesta en la definición del título donde destacó el jugador Jean Carlo Alarcón.

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Dobladas San Carlos es campeón de la Temporada 2025 de la Liga de Futsal de Guatemala
Dobladas San Carlos es campeón de la Temporada 2025 de la Liga de Futsal de Guatemala / FOTO: Futbol Guatemala HD

Anoche se vivió una verdadera fiesta en el Domo Polideportivo de la zona 13 de la ciudad capital, donde los equipos Dobladas San Carlos y Glucosoral disputaron la final de la Liga de Futsal de Guatemala, Temporada 2025, dejando como monarca al equipo que representa una marca de comida, y lo hizo con una remontada épica ante uno de los cuadros más históricos del futsal nacional.

La responsabilidad de impartir justicia en el duelo fue para el equipo conformado por Roberto Cux, Lester Mazariegos, Mynor Quintana, Walter Urías (reserva) y Fredy Véliz (cronometrista).

El partido final de temporada en el futsal mayor guatemalteco se llevó a cabo en el Domo Polideportivo que lució sus mejores galas y contó con una aceptable cantidad de aficionados que dieron un color distinto a la disputa del torneo que quedó en manos de Dobladas San Carlos.

Dobladas San Carlos campeón de temporada

El primer tiempo terminó con un marcador de 3-1 para Glucosoral gracias a los tantos de Fernando Campaignac (9:26) y el doblete de Nelson Tagre (10:05 y 16:13). Había descontado Diego Villalobos (11:51).

Para el segundo tiempo, la final del futsal mayor guatemalteco tenía preparado un cierre de infarto y una remontada épica. Diego Villalobos (17:38) hacía el 3-2 y dejaba a su equipo a un gol del empate.

Pablo González lograba igualar las acciones (22:22) a 3-3 dejando la serie abierta para cualquier equipo.  

Posteriormente, para Glucosoral se vino la expulsión de Walter Enríquez cuando se jugaba 31:43.

En la recta final del partido, Jean Carlo Alarcón (39:26) hacía el 3-4 y Brayan Sarceño (39:54) colocaba el final 3-5 cuando ya restaban solo 6 segundos para el final.

El tiempo terminó y con un marcador de 3-5, Dobladas San Carlos se consagraba como campeón ante Glucosoral para el deleite de sus aficionados.

Premios

  • Dobladas San Carlos, campeón
  • Glucosoral, subcampeón
  • Jean Carlo Alarcón, MVP de la final
  • Patrick Ruiz, máximo goleador de la temporada con 47 goles
  • José Reyes, Hugo Veliz y Héctor Leonardo (Glucosoral), portería menos vencida de la temporada con 106 goles
  • Legendarios, equipo FairPlay de la temporada 2025.
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Jean Carlo Alarcón fue el MVP de la final del futsal mayor de Guatemala - Más Futsal Guatemala

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