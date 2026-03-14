 Álvaro Arbeloa acabó el partido con siete canteranos
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Álvaro Arbeloa acabó el partido con siete canteranos

Además, el técnico del Real Madrid termina el duelo con un once de 23.3 años de media.

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Real Madrid cerró el partido con siete canteranos
Real Madrid cerró el partido con siete canteranos / FOTO: @realmadrid

La apuesta por la cantera de Álvaro Arbeloa provocó que en el partido del Real Madrid ante el Elche, que encaró con diez bajas, el once con el que acabó goleando 4-1 en el Santiago Bernabéu lo integraron siete canteranos, con una media de 23,3 años.

Con Thiago Pitarch como titular por cuarto partido consecutivo, sustituido para ser reservado para la cita del Etihad Stadium ante el City del martes, y entrando desde el banquillo con mucho partido por delante Diego Aguado, Gonzalo García, Dani Yáñez, Manuel Ángel y César Palacios, el Real Madrid se rejuveneció ante el Elche.

Arbeloa mantuvo en el campo a dos veteranos, Thibaut Courtois de 33 años y Dani Carvajal de 34. El resto de jugadores apenas superaba la veintena salvo Fran García (26). Eduardo Camavinga con 23 daba paso a jóvenes ya instalados en la elite a su corta edad, Huijhsen (20), Arda Güler y Gonzalo (21).

Todos los demás fueron jugadores del Castilla a los que Arbeloa dio paso en una apuesta sin precedente en las últimas décadas. El defesa de 19 años Diego Aguado 19, los centrocampistas de 21 Manuel Ángel y César Palacios, más el extremo de 18 años Dani Yáñez que inventó el pase del tercer gol. Provocaron que la media de edad del Real Madrid la última media hora del partido fuese de 23,3 años.

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Real Madrid cerró el partido con siete canteranos - Captura de video

Triunfo del Real Madrid 

  El Real Madrid derrotó 4-1 al Elche en el estadio Santiago Bernabéu, en un partido que encarriló en la recta final del primer acto con tantos de Antonio Rüdiger y Fede Valverde, y en el que Álvaro Arbeloa pudo reservar jugadores en la segunda mitad, acabando el encuentro con siete canteranos y un gran gol de Arda Güler desde su propio campo.

No acusó las bajas, hasta diez, ni el cansancio del desgaste realizado en la Liga de Campeones el Real Madrid, que estrecha el cerco a un punto respecto al Barcelona, que se enfrenta el domingo al Sevilla.

El tanto de Rüdiger, con un potente derechazo a los 39 minutos, abrió el camino de un triunfo plácido, que extendió Fede Valverde con un disparo a una escuadra a un minuto del descanso, para cerrar su gran semana tras el triplete al City.

En el segundo acto, Dean Huijsen marcó de cabeza el tercero a los 66 minutos, el canterano Manuel Ángel lo hizo en su propia portería antes del gol del partido, desde más de 60 metros de Güler que cerró la goleada.   

El Real Madrid golea al Elche y presiona al Barça en la cima

Con autoridad, el Real Madrid venció 4-1 al Elche, recortó distancias con el FC Barcelona y llega motivado al duelo de vuelta ante el Manchester City en Champions.

*Información EFE. 

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