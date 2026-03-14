Resultado Real Madrid vs. Elche - Jornada 28 LaLiga

El Real Madrid completó una semana redonda al imponerse con autoridad 4-1 al Elche en la jornada 28 de la liga. Tras el contundente triunfo obtenido a mitad de semana ante el Manchester City en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, el conjunto merengue volvió a demostrar solidez y eficacia frente a su afición, firmando otra actuación convincente que reafirma su gran momento deportivo.
El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa encaminó el partido durante la primera mitad. La insistencia ofensiva tuvo recompensa al minuto 39, cuando Antonio Rüdiger abrió el marcador. Poco antes del descanso, al 44, Federico Valverde amplió la ventaja con una definición que permitió a los blancos marcharse al entretiempo con un cómodo 2-0 y con el control total del encuentro.
Real Madrid cierra una semana perfecta
En la segunda parte el dominio madridista se mantuvo y el tercer gol llegó al minuto 66. El defensor Dean Huijsen encaminó el compromiso con un preciso remate de cabeza. Con el marcador ampliamente favorable, Arbeloa aprovechó para realizar varias modificaciones y dar protagonismo a jugadores formados en la cantera del club; el Elche descontaría al minuto 86, gracias a un gol en propia puerta del juvenil Manuel Ángel, pero Arda Güler tendría la última palabra, ya que al minuto 89 anotaría un espectacular gol desde el mediocampo que enloquecería al Santiago Bernabéu.
El partido concluyó con siete futbolistas surgidos de las categorías inferiores sobre el campo, solamente Courtois, Huijsen, Camavinga y Arda Güler eran los únicos no formados en la 'Fábrica' del Madrid, un hito pocas veces visto en la 'Casa Blanca' que usualmente apuesta por nombres de más peso.
Con esta victoria, el Real Madrid alcanza los 66 puntos y se coloca a solo una unidad del líder, el FC Barcelona, que aún debe disputar su compromiso de la jornada frente al Sevilla FC. Mientras tanto, el conjunto merengue ya centra su atención en el próximo desafío europeo: el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League en Inglaterra, donde visitará nuevamente al Manchester City con una ventaja de 3-0 que lo deja muy cerca de los cuartos de final.