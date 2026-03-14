Gavi recibe el alta médica y está listo para reaparecer

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, expresó su satisfacción tras confirmarse el alta médica de Pablo Páez Gavira, conocido como Gavi, quien ha estado casi seis meses alejado de los terrenos de juego. El centrocampista andaluz podría reaparecer este domingo en el compromiso liguero ante el Sevilla FC en el Spotify Camp Nou. Flick señaló que quedó muy satisfecho con lo observado en los entrenamientos, aunque remarcó que el regreso del joven jugador deberá gestionarse con cautela.
Gavi tuvo que pasar por el quirófano el pasado septiembre debido a una rotura del menisco interno de su rodilla derecha, una lesión que lo mantuvo alejado de la actividad competitiva durante varios meses. El técnico alemán subrayó que, considerando el historial reciente del futbolista —con dos lesiones importantes de rodilla en las últimas temporadas—, el proceso de reintegración debe hacerse de forma progresiva. A sus 20 años, el mediocampista todavía tiene una larga carrera por delante, por lo que el club busca priorizar su recuperación total.
Flick espera que Gavi tenga minutos
Aun así, el regreso del internacional español supone una gran noticia para el conjunto azulgrana. Flick destacó la mentalidad y la intensidad que caracterizan a Gavi, un futbolista que siempre muestra un compromiso absoluto con el equipo. El entrenador explicó que el propio jugador se siente plenamente confiado en su estado físico y con muchas ganas de volver a competir, lo que aumenta el optimismo dentro del vestuario.
Mientras tanto, el cuerpo técnico del Barcelona también piensa en la gestión de la plantilla ante un calendario exigente. El equipo afrontará en los próximos días compromisos importantes, entre ellos la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Newcastle United. Por ello, Flick podría realizar algunas rotaciones en el duelo ante el Sevilla, con el objetivo de mantener fresco al equipo en una semana clave para las aspiraciones del club.