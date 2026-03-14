 Nahuel Molina anota un gol digno del Premio Puskas
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Nahuel Molina anota un gol digno del Premio Puskas

El Atlético de Madrid se impuso 1-0 al Getafe gracias a un tanto del argentino Nahuel Molina, que le está dando la vuelta al mundo.

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Nahuel Molina anota un gol digno del Premio Puskas - x @atleti
Nahuel Molina anota un gol digno del Premio Puskas / FOTO: x @atleti

Nahuel Molina firmó uno de los goles más espectaculares de la temporada para darle al Atlético de Madrid una ajustada victoria por 1-0 frente al Getafe CF en una nueva jornada de LaLiga EA Sports. El lateral argentino, campeón del mundo con la Selección de fútbol de Argentina, sorprendió a todos apenas en el minuto 8 con un derechazo formidable desde unos 25 metros. El balón salió disparado con potencia y precisión hacia la portería defendida por David Soria, quien nada pudo hacer para evitar un tanto que bien podría aspirar al Premio Puskás por su ejecución y espectacularidad.

El gol tempranero impulsó al conjunto dirigido por Diego Simeone, que presentó una alineación con varias rotaciones tras su intenso calendario reciente. Aun así, el Atlético dominó gran parte del primer tiempo y generó nuevas ocasiones para ampliar la ventaja. Molina estuvo cerca de repetir con otro remate peligroso, mientras que Alexander Sorloth y Nico González también rondaron el segundo tanto. Sin embargo, la intervención del propio Soria y la falta de precisión mantuvieron el marcador con la mínima diferencia.

El tanto de Nahuel Molina le dio el triunfo al Atleti

Tras el descanso, el partido cambió de tono. El Getafe reaccionó y puso en aprietos al Atlético con llegadas de Luis Milla y Arambarri, pero el guardameta Juan Musso respondió con intervenciones decisivas. El encuentro también estuvo marcado por la expulsión del defensor Abdel Abqar después de que el VAR detectara una agresión sobre Sorloth. Con un hombre más desde el minuto 56, el Atlético parecía tener el control del partido, aunque no logró sentenciar el resultado.

El tramo final fue caótico y cargado de tensión. El Getafe buscó el empate hasta el último instante, obligando nuevamente a Musso a realizar una parada salvadora en el tiempo añadido. Finalmente, el 1-0 se mantuvo y confirmó la cuarta victoria consecutiva del Atlético en LaLiga, consolidando al equipo rojiblanco en los puestos de Liga de Campeones. Más allá del resultado, la jornada quedará marcada por el impresionante gol de Nahuel Molina, una obra que hizo estallar el Metropolitano y que ya se perfila como uno de los grandes candidatos al mejor tanto del año.

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