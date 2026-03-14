 Real Madrid: Arda Güler hace gol desde su campo
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Arda Güler tras su golazo: "He mirado al portero y no estaba bien colocado"

El futbolista turco también se refirió a su técnico, el español Álvaro Arbeloa.

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Arda Güler festejando con su técnico Álvaro Arbeloa
Arda Güler festejando con su técnico Álvaro Arbeloa / FOTO: EFE

El turco Arda Güler, autor del cuarto gol del Real Madrid en la victoria ante el Elche (4-1), con un disparo desde su propio campo, de más de 60 metros de distancia, explicó que decidió disparar desde tan lejos ya que vio que el portero, Matías Dituro, "no estaba bien colocado".

"Ha sido un golazo y estoy muy feliz. He mirado al portero, no estaba bien colocado y lo he intentado", dijo a Realmadrid TV.

"Estábamos un poco cansados, pero sabíamos que teníamos que ganar este partido. Ha sido importante contar con todos los jugadores jóvenes. Con el apoyo de los canteranos pudimos hacer un gran partido y conseguir una victoria clara", analizó sobre el encuentro.

Además, explicó su relación con su técnico, Álvaro Arbeloa.

"Arbeloa y yo nos llevamos muy bien y estamos con él tanto en los buenos momentos como en los difíciles. He ido a celebrar el gol con él y con todos mis compañeros", declaró.

"El míster me pide cosas diferentes dependiendo de la posición, cuando juego en campo propio me pide que me involucre más en la salida. Cuando estoy más adelantado me pide que juegue más entre líneas y sea profundo. Siempre trato de hacerlo lo mejor que puedo", concluyó.

Brahim Díaz: "Es un orgullo tener a Fede Valverde de compañero"

Brahim Díaz, futbolista del Real Madrid, ponderó a su compañero Fede Valverde, quien marcó este sábado, en la victoria 4-1 ante el Elche, su quinto gol en los últimos tres partidos, al asegurar que "es un orgullo" tener al uruguayo de compañero.

"No me sorprende porque sé de lo que es capaz Fede Valverde. Es un orgullo tenerlo como compañero y también como un hermano. Si sigue tirando así, va a marcar. Solo tiene que tirar", dijo en Realmadrid TV.

Además, habló del gol del turco Arda Güler desde más de 60 metros para cerrar el partido.

"No recuerdo un gol igual. Recuerdo que una vez le dio al larguero contra Osasuna y hoy la ha enchufado. Tiene ese golpeo maravilloso y es un golazo", declaró.

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Brahim Díaz cumplió 150 partidos con el Real Madrid - @realmadrid

*Información EFE.

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