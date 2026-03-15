 Fallece el exfutbolista guatemalteco Darío Doherr
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Fallece el exfutbolista guatemalteco Darío Doherr

El exfutbolista guatemalteco Darío Doherr falleció tras el accidente de la aeronave que pilotaba en San Marcos. En su trayectoria jugó con Xelajú MC y la filial de Comunicaciones FC.

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Fallece el exfutbolista guatemalteco Darío Doherr - instagram @darofacha16
Fallece el exfutbolista guatemalteco Darío Doherr / FOTO: instagram @darofacha16

El fútbol guatemalteco atraviesa momentos de profunda tristeza tras confirmarse el fallecimiento del exfutbolista Darío Doherr, quien murió este sábado a los 31 años luego de un accidente aéreo ocurrido en el departamento de San Marcos. El percance se registró cuando la aeronave Cessna 182 que pilotaba se precipitó en el cantón Barrios, aldea Villa Hermosa, en el municipio de Esquipulas Palo Gordo. Tras el impacto, el exdelantero fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional de San Marcos, donde lamentablemente perdió la vida.

La tragedia fue confirmada por la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala, entidad que informó que el accidente dejó un saldo de tres personas fallecidas y una más gravemente herida, quien fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro que ha conmocionado tanto al ámbito deportivo como al sector aeronáutico del país.

¿Quién era Darío Doherr?

Daniel Darío Doherr Pérez, nacido el 28 de octubre de 1994, fue un delantero que construyó su carrera en el fútbol nacional defendiendo los colores de diferentes clubes. Durante su etapa profesional formó parte de instituciones como USAC, Antigua GFC y Xelajú MC, además de pasar por la filial de Comunicaciones FC. Su recorrido por estos equipos le permitió ganarse el respeto de compañeros, entrenadores y aficionados.

El atacante inició su formación futbolística en las categorías juveniles de la USAC antes de dar el salto al profesionalismo. Con el paso de los años consolidó una carrera que lo llevó a distintos clubes del país, destacando especialmente su paso por Xelajú MC y por el conjunto filial de Comunicaciones. Su último registro contractual fue con Comunicaciones B durante la temporada 2022-2023, etapa que marcaría el cierre de su trayectoria en las canchas.

Tras retirarse del fútbol, Doherr decidió seguir una nueva pasión: la aviación civil. Se formó como piloto y comenzó a desempeñarse en este ámbito, iniciando así una etapa distinta en su vida profesional. Su repentina muerte no solo deja un vacío entre quienes compartieron vestuario con él, sino también entre quienes lo conocieron fuera del deporte. Hoy, el fútbol guatemalteco despide a un exjugador que, aunque se alejó de las canchas, siempre será recordado como parte de su historia reciente.

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El último club de Darío Doherr fue Cremas B - Primera División

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